Ballon d’Or : Les nommés annoncés le jeudi 7 août prochain !

Le Ballon d’Or concerne le PSG plus que jamais en cette année 2025. Une course qui gagne de plus en plus en intérêt et dévoilé peu à peu son calendrier.

C’est le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris que la cérémonie du Ballon d’Or se tiendra. Les spéculations et campagnes se multiplient et en 2025 plus que jamais, un joueur du PSG pourrait être récompensé pour sa saison pleine et couronnée de succès sous les cieux parisiens. Pour se rapprocher de ce graal en terme de récompense individuelle dans le monde du football, la prochaine étape du calendrier est l’annonce des nommés. Cette dernière se fera le jeudi 7 août prochain comme annoncé par nos confrères de L’Equipe.

C'est officiel, l'annonce des nommés du Ballon d'Or 2025 sera le jeudi 7 août prochain ⏳ pic.twitter.com/aET5ZsgMsj — L'Équipe (@lequipe) June 12, 2025 X : @lequipe