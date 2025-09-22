Ballon d’Or – Les ultras du PSG seront présents devant le Théâtre du Châtelet

Pour célébrer le potentiel sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or, les ultras du PSG ont décidé d’apporter leur soutien devant le Théâtre du Châtelet.

Ce lundi soir, au même moment que le Classique opposant l’OM au PSG, se tiendra la 69e cérémonie du Ballon d’Or. Si la reprogrammation du match a bouleversé les plans des Rouge & Bleu, certains membres de l’effectif seront bien présents à Paris pour assister à l’évènement, dont le favori Ousmane Dembélé.

Et le numéro 10 du PSG pourra compter sur la ferveur des supporters parisiens pour le célébrer comme il se doit en cas de victoire. En effet, comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot, les ultras parisiens vont se retrouver devant le Théâtre du Châtelet ce lundi soir après avoir regardé le Classique (ils sont interdits de déplacement au Stade Vélodrome). Ils pourraient être plusieurs centaines sur place pour assister au probable couronnement d’Ousmane Dembélé.