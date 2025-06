Ballon d’Or : Mamadou Sakho interpelle la France pour Ousmane Dembélé

L’ancien capitaine emblématique du PSG, Mamadou Sakho, a récemment pris la parole sur RMC Sport pour lancer un appel vibrant en faveur d’Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d’Or.

Pour Mamadou Sakho, le débat autour du prochain Ballon d’Or ne devrait même pas exister concernant la star parisienne. Il a fermement déclaré : « Pour moi, tous les Français doivent soutenir Dembélé, point barre« . Cette affirmation sans équivoque met en lumière son incompréhension face aux doutes émis par certains observateurs et journalistes français. L’ancien défenseur international a insisté sur la saison exceptionnelle réalisée par Ousmane Dembélé, notamment avec le Paris Saint-Germain et son rôle clé dans le parcours victorieux du club. Il regrette que, dans son propre pays, on puisse encore remettre en question la légitimité d’un joueur français ayant « tout gagné » et réalisé une telle performance.

La rivalité avec Lamine Yamal et l’impératif national

Face à la pression de la presse espagnole qui milite activement pour Lamine Yamal, Mamadou Sakho rappelle avec force la nationalité de Ousmane Dembélé : « Lamine Yamal, c’est un Espagnol. On est Français, je suis Français. Et je veux qu’un joueur français qui a fait une saison exceptionnelle, qui a tout gagné, doit avoir le Ballon d’Or« , insiste Mamadou Sakho, toujours au micro d’RMC Sport. Pour lui, il est crucial que la France fasse front commun derrière son représentant. Didier Deschamps, Kylian Mbappé et d’autres coéquipiers des Bleus ont déjà affiché publiquement leur soutien à Ousmane Dembélé. Cependant, la position de certains médias sportifs, qui penchent davantage pour le jeune prodige espagnol, irrite Mamadou Sakho, qui estime qu’il est temps de « faire corps tous ensemble« .