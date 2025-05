Ballon d’Or : On connaît la date de la cérémonie et les nouvelles récompenses

La cérémonie du Ballon d’Or continue de tenir en haleine le monde du football, et se tiendra plus tôt que d’habitude. Par ailleurs, de nouvelles récompenses devraient être desservies.

Si la cérémonie du Ballon d’Or a pour habitude de se tenir à la fin du mois d’octobre, en 2025, celle-ci aura lieu un mois plus tôt. En effet, L’Equipe annonce que c’est la date du 22 septembre qui est a cochée sur le calendrier. L’événement reste organisé au théâtre du Châtelet, en plein cœur de Paris, et les joueurs et joueuses en lice seront dévoilés dans la première quinzaine du mois d’août prochain. Outre le calendrier, le plus gros changement de cette cérémonie du Ballon d’Or réside dans les nouvelles récompenses décernées. En effet, dorénavant, les femmes se verront remettre les mêmes trophées que ceux que reçoivent le hommes : meilleure gardienne, meilleure jeune, meilleure buteuse … .

A lire aussi – PSG : Ruud Gullit voit un jeune parisien remporter le Ballon d’Or dans les années à venir

Nos confrères de L’Equipe rappellent également les conditions de vote pour le Ballon d’Or : « Le trophée est organisé par France Football : 30 joueurs sont nommés pour le Ballon d’Or et leurs noms seront soumis aux votes. Les votants, eux, sont des journalistes. Ils sont 100 pour le Ballon d’Or masculin, et 50 pour le Ballon d’Or féminin. Chaque pays du top 100 du classement FIFA (top 50 pour les femmes) a donc un représentant journaliste qui vote pour le vainqueur du trophée individuel le plus prestigieux de la planète football. Chaque journaliste doit élire un top 10, dont chaque place accorde des points au joueur désigné. Le joueur ayant récolté le plus de points est désigné Ballon d’Or« . Le quotidien rappelle également les critères d’attributions du Ballon d’Or : « En premier, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. En deuxième, l’aspect collectif et les trophées remportés. Enfin, la classe et le fair-play. Le critère lié à l’ensemble de la carrière a disparu dans les modalités de vote depuis l’édition 2024« .