Ballon d’Or – Ousmane Dembélé assume son statut de favori

Auteur d’une saison 2024-2025 XXL, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, est le favori pour remporter le Ballon d’Or 2025, qui sera décerné le 22 septembre prochain.

Avec 35 buts et 16 passes décisives lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé fait logiquement partie des favoris pour le Ballon d’Or 2025. En plus de ses statistiques individuelles, le numéro 10 du PSG a réalisé un quadruplé historique avec les Rouge & Bleu (Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France et Trophée des Champions). À cela s’ajoutent également ses titres de meilleur joueur de Ligue 1 et Ligue des champions. Une saison XXL de la part de l’international français qui le place logiquement comme le prétendant numéro un pour ce Ballon d’Or 2025, qui sera décerné le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet, à Paris.

« Après une saison comme celle-là, il est normal d’être considéré comme l’un des favoris »

Dans un entretien accordé à FourFourTwo, Ousmane Dembélé a assumé son statut de favori : « Après une saison comme celle-là, avec quatre titres, des buts et des passes décisives, il est normal d’être considéré comme l’un des favoris pour le trophée. Pour un trophée individuel, il n’y a rien de mieux pour un footballeur. C’est le Saint Graal du football. Quand on voit toutes les légendes qui l’ont remporté, c’est exceptionnel. Les gens me voyaient et m’appelaient par mon nom, en criant « Ballon d’Or, Ballon d’Or! ». Mais pour être honnête, Luis Enrique, le staff et tous les joueurs étaient vraiment concentrés sur l’équipe, en particulier sur la finale de la Ligue des Champions. »