Ballon d’Or : Ousmane Dembélé célébré en héros à Évreux

L’information est désormais officielle : la ville d’Évreux s’apprête à accueillir en grande pompe son enfant star, Ousmane Dembélé, pour célébrer son sacre au Ballon d’Or 2025. L’attaquant du Paris Saint-Germain sera de retour sur ses terres ce dimanche 12 octobre, pour une après-midi qui s’annonce mémorable pour tous les supporters.

Un Retour Triomphal pour le Meilleur Joueur du Monde

Comme annoncé initialement par ICI Normandie dès le 23 septembre, l’attaquant parisien, récemment nommé Ballon d’Or 2025 grâce à son impressionnante saison 2024 / 2025, vient partager cette réussite avec la ville qui l’a vu grandir. Cet événement prend place durant cette trêve internationale, une période idéale puisque Ousmane Dembélé, actuellement blessé, n’est pas retenu par l’Équipe de France. Une date libre qui permet à l’enfant d’Évreux de faire son retour.

Programme des Festivités : Mairie et Quartier de la Madeleine

Le programme de l’accueil a été précisé ce lundi 6 octobre au soir par la Ville d’Évreux et l’Évreux FC 27, club de la ville. La cérémonie débutera à 15h00 à l’Hôtel de Ville d’Évreux. Ousmane Dembélé sera officiellement reçu par les autorités municipales lors d’une cérémonie solennelle. Un moment fort où il se verra notamment décerner la médaille de la ville, honorant son parcours exceptionnel et le rayonnement qu’il apporte à Évreux. Dans un second temps, l’international français se rendra dans le quartier de la Madeleine, son quartier d’origine. C’est sur les installations de l’Évreux FC, au Stade Mathieu Bodmer, que se tiendra la seconde partie de l’après-midi, plus festive et proche des jeunes et des licenciés du club. Ce sera l’occasion pour les supporters de saluer de près l’attaquant et son prestigieux Ballon d’Or.

