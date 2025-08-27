Ballon d’Or : Samir Nasri donne son podium avec … 3 joueurs du PSG !

Avec sa saison 2024 / 2025 historique, le PSG place de nombreuses individualités dans la course au Ballon d’Or avec de réelles ambitions de remporter le graal. Au jeu des pronostiques, le consultant Canal +, Samir Nasri, voit un Parisien le remporter.

Dans la course au Ballon d’Or 2025, le Paris Saint-Germain a placé 9 de ses joueurs parmi les 30 nommés pour la victoire finale. Un record égalisé qui devrait permettre, sauf grosse surprise, au PSG de voir un de ses joueurs remporter le Ballon d’Or le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet. A l’occasion de l’avant première du documentaire « Rebelle » consacré à sa carrière, Samir Nasri, désormais consultant pour Canal +, a donné son podium pour la Ballon d’Or 2025 au micro d’Oh My Goal : « En 3, ex-æquo Vitinha et Hakimi. Hakimi aujourd’hui je pense que c’est le meilleur latéral ou joueur de couloir droit au monde. Je pense que c’est mérité aussi de mettre à l’honneur un joueur qui est censé ne « pas briller ». Il a eu de bonnes stats, il est en double – double sur la saison, bravo. Il le mérite. Vitinha, je trouve qu’avec Luis Enrique son replacement en sentinelle ça lui a permis de faire évoluer son jeu, il a une telle qualité technique pour relance, donner le tempo à son équipe et c’est très important pour une équipe comme le PSG qui essai de dominer à outrance ses adversaires, avoir un mec qui met le pied sur le ballon, c’est important« .

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille place ensuite Lamine Yamal à la seconde place du podium : « Pour sa saison extraordinaire, ce qu’il fait à son âge, la maturité aussi là en début de saison j’ai mis une grosse loupe sur lui pour voir parce que on a pas mal parlé de son style de vie, même pour son anniversaire il a fait la polémique, tu prend le numéro 10 au Barça qui pèse une tonne et demi et il répond présent« . Enfin, le podium de Samir Nasri pour le Ballon d’Or 2025 est dominé par … Ousmane Dembélé : « Pour sa saison extraordinaire, son caractère décisif durant la saison, et parce que c’est un français, je vais pas mettre quelqu’un d’autre à la place d’un français quand un français peut le gagner. Je trouve qu’on parle beaucoup du collectif du PSG mais il a quand même fallu une individualité comme Ousmane Dembélé qui a claqué autant de buts et dans les moments importants et je trouve que son virage, en plus il est fait en décembre, c’est là où tout change, où il commence à trouver une efficacité et je trouve qu’il le mérite amplement« .