Ballon d’Or : Un champion du monde espagnol place Dembélé devant Lamine Yamal

La course au Ballon d’Or ne cesse de faire débat dans le monde du football, avec des avis qui divergent entre les différents acteurs. Quoi qu’il en soit, les joueurs du PSG font partie du débat avec insistance, notamment Ousmane Dembélé, annoncé comme grand favori.

Le 22 septembre prochain au théâtre du Châtelet à Paris, la 69e cérémonie du Ballon d’Or se tiendra. A cette occasion, de grandes chances existent pour qu’un joueur du Paris Saint-Germain soit sacré, après une saison 2024 / 2025 historique du club de la capitale. Si tous les acteurs du football ont leur avis sur la question, ces derniers nourrissent le débat à chaque fois qu’ils s’expriment sur la question. Aujourd’hui, c’est au tour de Sergio Busquets, légende de La Roja et du FC Barcelone de donner son avis : « J’espère qu’Ousmane Dembélé pourra gagner le Ballon d’Or. Il a été bien meilleure que les autres années et plus régulier. Nous savons le joueur qu’il est, la différence qu’il fait, ce qu’il peut faire. Il y a aussi des joueurs du Barça qui le méritent également, mais je ne sais pas ce que ceux qui votent vont décider. Que le meilleur gagne« .