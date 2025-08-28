Ballon d’Or : Un journaliste membre du jury plaide pour Ousmane Dembélé et dézingue Lamine Yamal !

La course au Ballon d’Or 2025 concerne le PSG plus que jamais, et ne cesse de faire débat avec des avis parfois très … tranchés. C’est le cas d’un membre du jury qui n’a pas caché son favori pour la victoire finale et remettre en question la candidature de Lamine Yamal.

Le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet, la 69e cérémonie du Ballon d’Or se tiendra avec de grandes chances de voir un joueur du Paris Saint-Germain couronné grâce à la saison 2024 / 2025 historique qu’a réalisé le club de la capitale. Parmi toutes les individualités Rouge & Bleu, c’est Ousmane Dembélé qui se place comme étant le plus grand favori à la victoire. La concurrence du numéro 10 parisien en plus d’être interne existe aussi en Catalogne. En effet, parmi les 30 nommés pour la victoire finale, le nom de Lamine Yamal figure et divise dans le débat. Le journaliste du Salvador membre du jury, Bruno Porzio, sur le plateau de l’émission phare en Espagne, El Chiringuito, s’est exprimé sur le sujet en donnant son favori sans conteste : « Le Ballon d’Or doit être gagné par Ousmane Dembélé, POINT FINAL. Il n’y a personne d’autre, pour moi la discussion est close« .

A lire aussi – UEFA : Le gros changement pour la finale de Ligue des Champions

Le journaliste, qui avait fait polémique l’année dernière pour n’avoir pas mis Vinicius Junior dans son top 10, a ensuite dézingué Lamine Yamal et sa candidature au Ballon d’Or : « Qu’ils fassent une remise du Ballon d’Or en Espagne, sur El Chiringuito et qu’ils le donnent à Lamine Yamal, parce qu’il n’y a que là-bas qu’ils font sa promotion. Pour moi, c’est un gamin de 17 ans, grande gueule, très arrogant. Il est beaucoup trop sûr de lui… je ne sais même pas s’il a vraiment 17 ans. Mais bon, ça c’est un autre sujet. Si on regarde les statistiques, il a beaucoup de joueurs, plus d’une vingtaine, qui sont devant lui et qui ont eu plus d’impact dans les victoires de leurs équipes. Si tu n’as pas gagné de tournois internationaux majeurs, je crois que tu ne devrais pas aspirer à remporter un prix international comme le Ballon d’Or. Il n’a gagné que des choses locales« .