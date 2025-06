Ballon d’Or : Walid Regragui pousse pour Achraf Hakimi

En pleine trêve internationale, les campagnes pour le Ballon d’Or se poursuivent. Chacun pousse son candidat, et le Maroc ne déroge pas à la règle en votant Achraf Hakimi.

La campagne pour le Ballon d’Or 2025 est définitivement lancée, et bat son plein. En effet, chaque sélectionneur durant cette trêve internationale a plaidé pour le ou les candidats de son pays, et le Maroc n’a pas dérogé à la règle. En effet, ce lundi 9 juin, les Lions de l’Atlas ont remporté leur deuxième match en autant de rencontre pour cette parenthèse internationale. En conférence de presse d’après match, le sélectionneur national, Walid Regragui, a été interrogé sur la place d’Achraf Hakimi dans la course au Ballon d’Or : « Le fait d’être Africain et défenseur ? Ça peut lui desservir ça c’est sur. Parce que je l’ai toujours dis, en Afrique on est plus dur avec les Africains, pour les entraîneurs comme pour les joueurs. Mais bien sûr qu’il est à la table du Ballon d’Or. Je l’avais déjà dis lors d’une interview pour L’Equipe : pour le Ballon d’Or Africain bien sûr qu’il postule et qu’il devrait l’avoir, mais qu’il devait s’asseoir à la table du Ballon d’Or. Et je l’avais dis avant la finale de Ligue des Champions […] Maintenant il y a une Coupe du Monde des Clubs … Après le problème pour Achraf, il est défenseur, il est africain, et au Maroc qui aime bien châtie bien, on aime bien être dur avec nous même. Mais je pense qu’avec cette question on envoi un petit souffle pour dire qu’on est derrière Achraf. Pour une fois qu’on a un joueur de cette trempe qui peut s’asseoir à la table des Ballon d’Or, il faut qu’on pousse. Pour moi bien sûr qu’il est dans le top 3, et pas troisième« .

🎙️ Hakimi, Ballon d’or ?



🇲🇦 C’est un OUI pour Walid Regragui qui soutient son joueur.



💭 « Il doit s’assoir à la table du Ballon d’Or. Le problème c’est qu’il est arrière droit et qu’il est africain. […] Il faut qu’on le pousse ! » pic.twitter.com/iTRQdIOciR — Said Amdaa (@SaidAmdaa) June 10, 2025 X : @SaidAmdaa

Cette saison, dans l’attente de la Coupe du Monde des Clubs, Achraf Hakimi a pris part avec le PSG à 48 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan statistique de 9 buts et 14 passes décisives. Outre son palmarès ayant remporté le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions, pour le sacre historique du PSG en C1, le latéral droit marocain a été décisif en quart de finale, en demi-finale et en finale. Par ailleurs, la saison du numéro 2 parisien a débuté bien avant que celle de beaucoup de joueurs, puisque Achraf Hakimi a participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en étant capitaine de l’équipe qui a remporté la première médaille olympique du Maroc. Suffisant pour surprendre son monde et jouer les troubles fête dans la course au Ballon d’Or en devenant seulement le deuxième Africain sacré après Georges Weah en 1995 ?