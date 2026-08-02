Barcelone fixe le prix de Ferran Torres, pisté par le PSG

Pour remplacer Gonçalo Ramos, le PSG pisterait Ferran Torres. S’il aimerait le garder, le FC Barcelone aurait fixé un prix pour son champion du monde espagnol.

Après trois ans au PSG, Gonçalo Ramos a décidé de quitter le club de la capitale pour trouver une place de titulaire, lui qui n’était qu’un super sub au sein des Rouge & Bleu. L’international portugais a rejoint l’AC Milan contre 80 millions d’euros, bonus compris. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens penseraient à Ferran Torres. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le FC Barcelone, l’international espagnol aurait fait savoir qu’il souhaiterait rejoindre les doubles champions d’Europe.

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Le Barça espère toujours le convaincre de prolonger

Si le FC Barcelone aimerait le conserver et le prolonger, il ne s’opposera pas à son départ si Ferran Torres le demande. Mais s’il décide de se séparer de son attaquant, ce ne sera pas à n’importe quel prix. Selon les informations de Sport, le champion d’Espagne en titre réclamerait pas moins de 55 millions d’euros pour le seul buteur de la finale de la Coupe du monde. Le quotidien sportif ibérique indique que le FC Barcelone attend son retour de vacances pour lui faire une proposition de prolongation de contrat à sa politique salariale, qui sera valable à partir de septembre, et qu’il ne compte pas entrer dans une surenchère avec les offres des concurrents pour le garder. Sport explique que le Barça n’a pas de nouvelles du PSG dans ce dossier ni du clan du joueur. Le quotidien sportif conclut en indiquant que le club blaugrana estime que c’est à Ferran Torres de faire un pas en avant en faisant savoir s’il veut poursuivre l’aventure en Catalogne ou s’il veut partir.