Barcelone / PSG – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum1 octobre 2025

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG et le FC Barcelone s’affrontent dans le choc de la 2e journée de la Ligue des champions.

Dans ce choc attendu par les amateurs de football, le PSG doit composer sans plusieurs joueurs cadres comme Marquinhos, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. En revanche, Luis Enrique peut compter sur son trio du milieu de terrain João NevesVitinhaFabian Ruiz pour faire face à cette adversité. Face à cette hécatombe de blessures, le coach parisien a crée une petite surprise dans sa composition d’équipe avec les titularisations de Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye en attaque.

À quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le FC Barcelone et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, les champions de France s’étaient imposés face à l’AJ Auxerre en Ligue 1 (2-0). Un bon résultat annoncé ici par PSG75, 10Anonymous, freeed, Enfin content, Baby Bejita, sus scrofa, Young Wolf, John Smith et PirloArrow. Félicitations à eux !!!

