Barcelone / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG et le FC Barcelone s’affrontent dans le choc de la 2e journée de la Ligue des champions.

Dans ce choc attendu par les amateurs de football, le PSG doit composer sans plusieurs joueurs cadres comme Marquinhos, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. En revanche, Luis Enrique peut compter sur son trio du milieu de terrain João Neves – Vitinha – Fabian Ruiz pour faire face à cette adversité. Face à cette hécatombe de blessures, le coach parisien a crée une petite surprise dans sa composition d’équipe avec les titularisations de Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye en attaque.

Samedi dernier, les champions de France s'étaient imposés face à l'AJ Auxerre en Ligue 1 (2-0).