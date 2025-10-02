Barcelone / PSG – La presse espagnole à genoux devant la prestation parisienne

Dans une rencontre rythmée, le PSG a renversé le FC Barcelone en Ligue des champions (1-2). Une prestation parisienne saluée par la presse espagnole.

C’était le match attendu par les amateurs de football en 2025. Malgré une hécatombe de blessure des deux côtés, cette affiche entre le FC Barcelone et le PSG restait alléchante. Et sans cinq titulaires (Marquinhos, João Neves, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé), le club de la capitale a fait preuve d’un calme froid pour renverser une équipe catalane, qui avait pourtant ouvert le score, grâce à une démonstration collective lors du second acte.

Marca : « Un bain de réalité »

Une prestation saluée par la presse espagnole. Marca évoque « un bain de réalité » et une « défaite inattendue », avant de poursuivre : « Barcelone recevait le PSG avec enthousiasme, espérant marquer les esprits par une victoire contre les champions d’Europe en titre. Mais la réalité de la Ligue des champions est souvent rude, et ce mercredi, Barcelone a subi un revers. Non pas qu’ils aient fait un mauvais match, mais ils se sont retrouvés à la merci de l’équipe de Luis Enrique. Une défaite qui a fait mal au Barça, car elle a douché l’immense optimisme qui régnait. À cela s’ajoute le fait que le PSG n’a pas présenté sa meilleure équipe à Montjuïc. Les absences de Luis Enrique ont été significatives et incomparables à celles de Barcelone. »

Radio Marca a également pointé du doigt Lamine Yamal : « Aussi bon soit-il, il n’a pas gagné le Ballon d’Or ni la Ligue des Champions, il ne faut pas qu’il pense être la star qu’il n’est pas encore. il n’a pas autant d’importance et n’arrive pas à jouer sa carte la plus forte : le un contre un. Très discret en seconde période. »

AS : « Le cours magistral de Luis Enrique ! »

De son côté, AS met en lumière le travail de Luis Enrique : « Le cours magistral de Luis Enrique ! Il y a des équipes qui, malgré leurs absences, continuent de pratiquer le même jeu, avec un niveau de jeu physique qui peut saper l’argument du talent de leurs adversaires. C’est ce qui s’est produit à Montjuïc, où le Barça a réussi à menacer les champions d’Europe qui ont fini par imposer leur physique pour s’imposer 2-1 dans un match où le Barça était en difficulté depuis un certain temps. »

Mundo Deportivo : « Le rouleau compresseur du PSG a de nouveau écrasé le Barça à Barcelone »

Du côté de la presse catalane, la prestation du FC Barcelone est pointée du doigt à l’image de Mundo Deportivo : « Une fin cruelle et un coup de frein pour les coéquipiers de Lamine Yamal. Ce n’est pas une défaite significative, mais une fois de plus, un grand match européen échappe au Barça à la dernière minute. » Le quotidien catalan souligne aussi la fraîcheur physique du PSG : « Face au champion d’Europe et à la seule équipe qui maintient un rythme élevé et une pression étouffante pendant 90 minutes, le match a été très long pour le Barça. À tel point que le PSG a marqué le but de la victoire dans les dernières secondes alors qu’il dominait le match en seconde période. À tel point que Pedri et Eric Garcia, les deux meilleurs joueurs du Barça hier soir, ont dû quitter le terrain, épuisés et à bout de souffle, à quelques minutes de la fin (…) Le rouleau compresseur du PSG a de nouveau écrasé le Barça à Barcelone. Cela fait trop souvent. Luis Enrique a transformé son équipe en une véritable machine, ce qui lui a valu d’être reconnu comme le meilleur entraîneur du monde. Et heureusement pour le Barça, aucun des trois attaquants titulaires du PSG n’a pu jouer hier. Ni Dembélé, ni Doué, ni Kvaratskhelia. »

Sport : « Le match a été très long pour les joueurs de Hansi Flick »

Enfin, Sport a un goût amer après ce revers dans les dernières minutes : « Cela n’a pas pu se faire. Le Barça, habitué des remontées spectaculaires, s’est cette fois-ci fait rattraper par le champion d’Europe, un PSG qui est arrivé plus frais dans les dernières minutes et qui a sévèrement puni un adversaire épuisé. Le match a été très long pour les joueurs de Hansi Flick, qui ont fini par succomber face à ceux de Luis Enrique. Qui sait si cette Ligue des champions leur donnera l’occasion de se retrouver plus tard, et alors, nous verrons bien ce qui se passera… »