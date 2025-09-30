Barcelone / PSG – La titularisation de Vitinha incertaine ?

À J-1 du choc de Ligue des champions face au FC Barcelone, le PSG ne sait pas encore s’il pourra s’appuyer dès le coup d’envoi sur son métronome Vitinha.

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte le FC Barcelone – au Stade Olympique de Montjuïc – dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais Luis Enrique doit composer sans plusieurs cadres : Marquinhos, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. En revanche, le coach parisien peut compter sur les présences de son trio Fabian Ruiz, João Neves et Vitinha dans le groupe. Victimes de pépins physiques ces derniers jours, les trois joueurs sont présents en Catalogne et ont notamment participé au début de la séance collective de ce mardi.

Vitinha n’a pas participé à l’intégralité de l’entraînement

Mais un doute subsiste encore sur la présence de Vitinha dès le coup d’envoi de la rencontre. En effet, comme le rapporte L’Equipe, le Portugais n’a pas pris part à l’ensemble de l’entraînement. Assis sur un ballon, il a passé les vingt-cinq dernières minutes de la séance à regarder ses coéquipiers « effectués des sorties de balles, conclues par des centres devant le but avant des exercices de frappes. » Il a été rejoint quelques minutes plus tard par João Neves, qui, lui, n’a pas participé au dernier atelier des Rouge & Bleu. « Une séquence dont on ne peut tirer de conclusion définitive sauf à rappeler que Vitinha, sorti face à Auxerre samedi (2-0), est toujours incertain. » En revanche, Fabian Ruiz a participé à l’intégralité de la séance collective.