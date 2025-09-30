Barcelone / PSG – Le groupe parisien avec Vitinha mais sans Kvaratskhelia

Kvaratskhelia

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte le FC Barcelone en Ligue des champions. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

À J-1 du match de Ligue des champions face au FC Barcelone, Luis Enrique déplore quelques absences majeures. Si les absences de Marquinhos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué étaient déjà connues, un nouveau forfait de taille se rajoute à la liste. Sorti sur blessure face à l’AJ Auxerre, Khvicha Kvaratskhelia est forfait pour cette rencontre. En revanche, Vitinha est bien dans le groupe malgré sa gêne ressentie ce week-end. Pas convoqués face à l’AJA, João Neves et Fabian Ruiz effectuent leur retour. À noter la présence des Titis : Quentin Ndjantou, Mathis Jangeal et Ibrahim Mbaye. Voici ci-dessous le groupe convoqué par Luis Enrique.

Le groupe du PSG

  • Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
  • Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
  • Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves
  • Attaquants : G.Ramos, Barcola, Jangeal, Ndjantou, Mbaye

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum30 septembre 2025

