Barcelone / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi (21h sur Canal Plus), le PSG affronte le FC Barcelone en Ligue des champions. Et avec un effectif décimé, Luis Enrique devra faire certains choix.

Ce mercredi soir, le PSG se présente sur la pelouse du Stade Olympique de Montjuïc pour défier le FC Barcelone, dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans ce choc attendu par les amateurs de football, Luis Enrique doit cependant composer avec des grosses absences (Marquinhos, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé) et quelques incertitudes sur l’état physique de certains cadres de l’entrejeu (Vitinha, João Neves).

Un trio offensif Lee – Mayulu – Barcola

Au poste de gardien de but, pas de surprise attendue avec la titularisation de Lucas Chevalier. Pour compenser l’absence de Marquinhos, Illia Zabarnyi devrait former la charnière centrale avec Willian Pacho. De leur côté, Achraf Hakimi et Nuno Mendes occuperont les couloirs défensifs. Malgré des pépins physiques ces derniers jours, le trio Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz est attendu. Enfin, pour l’attaque, L’Equipe aligne un trident Lee Kang-In – Senny Mayulu – Bradley Barcola. Le quotidien Le Parisien opte pour le même onze de départ, même si un doute subsiste sur la titularisation de João Neves, qui pourrait être suppléé par Warren Zaïre-Emery. De son côté, RMC Sport voit plutôt le Titi prendre la place de Vitinha, qui n’a pas participé à l’intégralité de l’entraînement de veille de match.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Lee, Mayulu, Barcola

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – J.Neves (ou Zaïre-Emery), Vitinha, F.Ruiz – Lee, Mayulu, Barcola

(RMC Sport) : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Zaïre-Emery, F.Ruiz – Lee, Mayulu, Barcola Le XI probable du FC Barcelone : Szczesny – Koundé, Cubarsi, Araujo (c), Garcia (ou G.Martin) – Pedro, De Jong – Yamal, Olmo, Rashford – Torres (ou Lewandowski)

Les compositions probables de Barcelone / PSG (L’Equipe)

Les compositions probables de Barcelone / PSG (Le Parisien)