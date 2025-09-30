Barcelone / PSG – Les forces et faiblesses des deux équipes

Ce mercredi (21h sur Canal Plus), le PSG affronte le FC Barcelone – au stade olympique de Montjuïc – en phase de ligue de la Ligue des champions. Focus sur les forces et faiblesses des deux formations.

Ce mercredi, les yeux des fans de football seront rivés sur le choc tant attendu entre le FC Barcelone et le PSG, dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des champions. Considérées comme les deux meilleures équipes de 2025, les deux formations ont bien l’intention d’offrir un beau spectacle malgré une hécatombe de blessures. Et à J-1 de cette rencontre, focus sur cette affiche entre le PSG et le FC Barcelone, avec les cotes Winamax.

Deux équipes portées vers l’offensive

Hansi Flick et Luis Enrique prônent un jeu porté sur l’attaque. Sans surprise, les deux équipes brillent offensivement depuis le début de saison. Les Rouge & Bleu ont inscrit 18 buts en 8 rencontres, contre 23 buts pour les Azulgrana en autant de matchs disputés dans cet exercice 2025-2026. La formation catalane peut toujours compter sur son armada offensive avec Robert Lewandowski (4 buts), la recrue Marcus Rashford (2 buts et 4 passes décisives) et Lamine Yamal (2 buts et 4 passes décisives), déjà décisif lors de son retour à la compétition ce dimanche. À cela s’ajoute un remplaçant de luxe, Ferran Torres (4 buts et 1 passe décisive). En revanche, Hansi Flick ne pourra pas s’appuyer sur son meilleur buteur de la saison passée, Raphinha. Le Brésilien s’est blessé et manquera trois semaines de compétition.

Du côté du PSG, Luis Enrique doit composer sans plusieurs joueurs cadres, notamment dans le secteur offensif. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué sont officiellement forfaits. Mais cette saison, la moitié des buts parisiens ont été inscrits par des défenseurs et des milieux de terrain : João Neves (3 buts), Vitinha (1), Fabian Ruiz (1), Marquinhos (1), Nuno Mendes (1), Illia Zabarnyi (1) et Lucas Beraldo (1). Ce danger à chaque ligne sera un atout de taille pour les Rouge & Bleu à Montjuïc. Autre nouvel atout dans la manche des champions d’Europe dans cet exercice 2025-2026 : les coups de pied arrêtés. Depuis le début de saison, le PSG a inscrit quatre buts sur corner en Ligue 1.





Un beau duel dans l’entrejeu

Cette rencontre sera aussi marquée par un beau duel au milieu de terrain. D’un côté, le trio Fabian Ruiz-Vitinha-João Neves, et de l’autre côté, un duo Frenkie de Jong – Pedri. Grosse force des Parisiens la saison passée, ce milieu à trois sait aussi se montrer décisif. Reste à connaître leur état physique, les trois joueurs ayant connu quelques soucis musculaires ces derniers jours. Véritable métronome de l’équipe, Vitinha s’est déjà montré décisif à cinq reprises cette saison (1 but et 4 passes décisives). Sa qualité de passe sera l’une des clés pour mettre à mal la défense haute des Catalans, tout comme les projections en avant de Fabian Ruiz. En face, les deux Barcelonais dictent aussi le jeu de leur équipe. La menace Pedri devra notamment être surveillée de près. La mobilité et la qualité technique de l’Espagnol constituent un danger permanent pour les équipes adverses.



Des remplaçants parisiens qui déçoivent

Pour cette rencontre, Luis Enrique ne pourra pas compter sur toutes ses forces vives. En effet, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué sont forfaits. Et l’entraîneur parisien ne peut pas véritablement compter sur son banc pour compenser ces absences majeures. Gonçalo Ramos déçoit à chaque titularisation. Lee Kang-In manque de physique pour un match qui demandera une grosse intensité. Enfin, Ibrahim Mbaye continue son apprentissage et affiche encore une grosse marge de progression. Comme face à l’Atalanta Bergame, l’utilisation d’un Senny Mayulu en faux numéro 9 pourrait être une option intéressante pour aspirer la défense adverse.



La défense haute du FC Barcelone, une aubaine pour le PSG

Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Hansi Flick prône un jeu très offensif avec une défense assez haute sur le terrain afin de jouer le piège du hors-jeu. Mais la fragilité défensive des champions d’Espagne sera l’un des points faibles dont les attaquants parisiens devront profiter. La vitesse d’un Bradley Barcola et les montées incessantes de Nuno Mendes et Achraf Hakimi, couplées aux projections de Fabian Ruiz et João Neves, seront des atouts de taille pour apporter un danger constant devant la cage catalane. En transition comme en phase de possession, les Rouge & Bleu auront les moyens de faire mal à l’arrière-garde barcelonaise, notamment avec un Gerard Martin fébrile défensivement et possiblement titulaire dans le couloir gauche et un duel 100% français entre Jules Koundé et Bradley Barcola (3 buts et 2 passes décisives). Meilleur passeur en 2025, le numéro 29 parisien peut être un poison constant grâce à sa vitesse et à ses appels de balle dans le dos des défenseurs.

Depuis le début de la saison, le PSG a encaissé six buts en huit rencontres, dont trois face à Toulouse, et a gardé sa cage inviolée à cinq reprises. En face, le FC Barcelone a souvent concédé l’ouverture du score (Levante, Real Oviedo, Real Sociedad) avant de renverser ses matchs. Le club catalan sera notamment privé de son gardien titulaire Joan Garcia, de Marc-André ter Stegen, de Gavi, de Fermín López et de Raphinha.



