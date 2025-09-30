Barcelone / PSG – Les maillots des Parisiens seront vendus aux enchères pour la Fondation Xana

Pour cette rencontre alléchante entre le FC Barcelone et le PSG, le club parisien a décidé de marquer le coup avec un beau geste pour la Fondation Xana, fondée par Luis Enrique et son épouse.

Ce mercredi (21h sur Canal Plus), le PSG affronte le FC Barcelone – au stade Olympique de Montjuïc – dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une affiche attendue par tous les fans de football.

À lire aussi : Le PSG et Qatar Airways engagé pour Octobre Rose

Et pour marquer le coup, le club parisien a annoncé que le maillot extérieur, qui sera porté par les joueurs, sera mis aux enchères prochainement. L’intégralité des recettes sera reversée à la Fondation Xana. Un flocage « Xana Fundación » sera notamment visible sur le maillot extérieur que porteront les Rouge & Bleu en Catalogne. Créée début 2024 par Luis Enrique et son épouse Éléna, après le décès de leur fille en 2019 des suites d’un cancer de la moelle osseuse, la fondation vient en aide à des enfants malades et leurs familles, en offrant notamment des aides au logement et aux transports ainsi que l’accès à des spécialistes médicaux et à des soins onéreux. Lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025, la Fondation Xana a été récompensée par le Prix Socrates, qui récompense les acteurs du foot engagés dans des projets sociétaux et caritatifs.

Les maillots portés par nos Parisiens à l’occasion du match contre le FC Barcelone en Ligue des Champions ce mercredi seront mis aux enchères prochainement et l’intégralité des recettes sera reversée à la @FundacionXana. ❤️



➡️ https://t.co/ugVOGAvE4u pic.twitter.com/WO9oXXVYAl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 29, 2025