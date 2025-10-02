Barcelone / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a obtenu une victoire de champions d’Europe sur la pelouse du FC Barcelone (1-2). Et les joueurs de Luis Enrique ont su se montrer à la hauteur de l’évènement.

Malgré un effectif décimé, le PSG a réalisé un grand coup sur la pelouse du Stade Olympique de Montjuïc. Privés de plusieurs cadres, les champions d’Europe ont su renverser le FC Barcelone (1-2) grâce à des réalisations de Senny Mayulu et Gonçalo Ramos. Malgré une équipe B sur le terrain, les Rouge & Bleu ont livré une belle partition en Catalogne, grâce à une paire de latéraux de haut niveau et des Titis percutants.

Nuno Mendes et Hakimi au top, Zabarnyi solide, les choix payants de Luis Enrique

Élu homme du match, Nuno Mendes a sonné la révolte parisienne avec son activité incessante sur son côté gauche. Il reçoit la note de 8.5/10 dans Le Parisien. « Le Portugais a montré, durant cette rencontre, le pire – lorsqu’il oublie Ferran Torres sur l’ouverture du score blaugrana. Mais il a ensuite montré le meilleur de lui-même, lors de ces chevauchées fantastiques qui perforent le bloc adverse et se terminent par une passe décisive pour Mayulu. » Même note pour Achraf Hakimi (8.5/10) : « S’il n’avait pas ses repères habituels devant lui, le Marocain s’est montré entreprenant en faisant jouer sa vitesse pour apporter le danger sur les côtés. C’est lui qui lance les premières hostilités, lui surtout qui délivre la passe de la victoire à Gonçalo Ramos (90e) et qui sauve Chevalier devant sa ligne. » Aligné en faux numéro 9, Senny Mayulu a affiché ses qualités et a surtout égalisé dans cette rencontre (6/5/10) : « Non content d’avoir relégué Gonçalo Ramos sur le banc, l’autre titi, 19 ans, a parfaitement joué son rôle de faux 9 que Luis Enrique lui avait déjà confié devant l’Atlético de Madrid et Seattle à la Coupe du monde des clubs. Sans complexe et remuant, c’est lui qui met à mal la défense centrale barcelonaise pour égaliser avec sang-froid du gauche (38e). Son troisième but déjà en Ligue des champions à l’occasion de sa première titularisation »

Autre grosse performance, celle d’Illia Zabarnyi en défense. Pour son premier gros test avec le PSG, l’Ukrainien a répondu présent et a formé une charnière solide avec Willian Pacho. La recrue parisienne récolte la note de 7/10 dans L’Equipe. « Oui, il y a ce ballon mal repoussé sur Olmo (64e), oui ponctuellement il a souffert face à la vitesse de Rashford mais si Paris sort ‘vivant’ de la première demi-heure, il le doit à l’Ukrainien. Auteur de sauvetages spectaculaires dont celui devant Torres (14e), l’ancien défenseur de Bournemouth a assuré des couvertures efficaces et a dégagé beaucoup de sûreté. Très sûr balle au pied. Il est en outre auteur d’une tête dangereuse sur un corner de Nuno Mendes (12e). » Le quotidien sportif salue aussi la performance de Warren Zaïre-Emery avec une note de 7/10 : « Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu l’international français avec autant de jambes et de volonté de se projeter. Surtout dans un contexte rendu complexe par une titularisation apprise juste après l’échauffement. De quoi envisager un retour en équipe de France ce jeudi ? » Enfin dans le duel de coaches, Luis Enrique a donné une leçon à Hansi Flick. « Il y a peu d’entraîneurs qui auraient lancé des gamins de moins de 20 ans comme Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye face au Barça. Le technicien avait choisi de jouer sur la profondeur. Un pari gagnant. La manière dont son équipe, malgré les forfaits et notamment celui de Joao Neves, a géré la seconde période est remarquable. Et son coaching est absolument parfait. Il a une lecture des matches exceptionnelle », analyse le quotidien sportif, qui lui octroie la note de 9/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 6 – Hakimi 8, Zabarnyi 7, Pacho 6, Nuno Mendes 8 – Zaïre-Emery 7, Vitinha 6, F.Ruiz 6 – Mbaye 6, Mayulu 6, Barcola 4 / Luis Enrique 9

(Le Parisien) : Chevalier 5.5 – Hakimi 8.5, Zabarnyi 7, Pacho 6.5, Nuno Mendes 8.5 – Zaïre-Emery 6, Vitinha 6.5, F.Ruiz 7 – Mbaye 6, Mayulu 6.5, Barcola 4.5