Barcelone / PSG – Vers un forfait de Doué, bonnes nouvelles espérées pour F.Ruiz et J.Neves

À J-3 d’affronter le FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG doit faire face à une hécatombe de blessures. Et les prochaines heures seront cruciales pour certains joueurs.

Le choc tant attendu entre le FC Barcelone et le PSG, ce mercredi 1er octobre, a perdu de sa superbe en l’espace de quelques semaines. En effet, Luis Enrique et Hansi Flick doivent composer avec une hécatombe de blessures pour cette rencontre de Ligue des champions. Mais du côté des Rouge & Bleu, des bonnes nouvelles sont espérées dans les heures à venir.

À lire aussi : PSG – Examens médicaux ce lundi pour Vitinha et Kvaratskhelia

J.Neves et F.Ruiz vont se tester avec le groupe ce lundi

Ousmane Dembélé (ischio-jambiers droits) et Marquinhos (quadriceps gauche) sont officiellement forfaits pour cette rencontre face aux Azulgranas. Concernant Désiré Doué, autre blessé de longue date, il était un temps espéré apte pour cette affiche. Mais comme le rapporte Le Parisien, l’international français se dirige vers un forfait. En effet, depuis sa blessure au mollet contractée avec l’équipe de France, le numéro 14 des Rouge & Bleu est toujours en rééducation et ne devrait pas faire partie du voyage en Espagne. « L’ancien Rennais, sur la bonne voie dans son processus de guérison, sera certainement un peu court pour ce déplacement. » Concernant les autres blessés, un optimisme entoure Vitinha, même s’il faudra attendre avec précision les examens médicaux de ce lundi. En revanche, un doute subsiste autour de Khvicha Kvaratkshelia, qui se tenait l’arrière de la cuisse gauche face à Auxerre.

Pour João Neves (ischios-jambiers gauches) et Fabian Ruiz (ménagé), également absents face à l’AJA ce samedi, le PSG espère de bonnes nouvelles en début de semaine. Ils vont « se tester pour retrouver le groupe. Les deux joueurs ont de bonnes chances d’être sur pied, mais leur capacité à démarrer la rencontre sera forcément soumise à la charge qu’ils seront capables de supporter lors des deux prochaines séances », rapporte LP. Luis Enrique aurait aimé donner quelques minutes au Portugais ce week-end mais sa blessure n’était pas complètement résorbée.