Barcelone – PSG : Vitinha, Ruiz et Neves présents à l’entraînement

Ce mercredi, un PSG décimé affronte le FC Barcelone en Ligue des champions. Mais Luis Enrique devrait pouvoir compter sur son trio de l’entrejeu.

J-1 avant le choc entre le FC Barcelone et le PSG dans le cadre de la 2e journée de Ligue des champions (mercredi 21h sur Canal Plus). Pour cette rencontre, Luis Enrique est privé de plusieurs cadres comme Marquinhos, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Mais le technicien espagnol pourra compter sur son précieux trio du milieu de terrain.

À lire aussi : Barcelone / PSG – Les maillots des Parisiens seront vendus aux enchères pour la Fondation Xana

Incertains avant la rencontre en raison de légers pépins physiques, Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz étaient bien présents dans le groupe pour ce déplacement en Espagne. Si Luis Enrique, en conférence de presse, n’a pas voulu donner plus de détails sur leur participation ou non dès le coup d’envoi, l’entraînement de veille de match a apporté de bonnes nouvelles. En effet, sous le regard de Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, les trois milieux parisiens ont participé au toro géant avec leurs coéquipiers lors des quinze minutes de la séance ouvertes aux médias.

Absent face à l’AJ Auxerre samedi dernier, João Neves s’est bien remis de sa blessure aux ischio-jambiers tandis que Fabian Ruiz avait été ménagé en raison d’une fatigue musculaire. Sorti par précaution ce week-end face à l’AJA, Vitinha a retrouvé le chemin de l’entraînement collectif sur la pelouse de Montjuïc. Convoqués dans le groupe, les Titis Quentin Ndjantou, Mathis Jangeal et Ibrahim Mbaye étaient aussi présents lors de cette séance.

Les joueurs présents à l’entraînement

Défenseurs : Zabarnyi, Hakimi, Pacho, Beraldo, Nuno Mendes, L.Hernandez

Milieux : Vitinha, J.Neves, F.Ruiz, Zaïre-Emery,, Lee, Mayulu

Attaquants : Barcola, Mbaye, G.Ramos, Ndjantou, Jangeal