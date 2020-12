Actuellement en vacances, les joueurs du PSG ont droit à une coupure qui se doit d’être salutaire. Elle se poursuivra jusqu’à dimanche prochain puisque la date de reprise est inchangée. Pas de trêve hivernale en revanche pour le Barça, adversaire européen du PSG le 16 février et le 10 mars. Aujourd’hui (19h15, beIN Sports 2), les Catalans (5e de laLiga) recevront Eibar (17e) avant d’aller dimanche (3 janvier) chez la lanterne rouge (21h), Huesca. Trois jours plus tard (le 6 janvier), les Azulgrana iront à Bilbao (10e de laLiga). Puis ce seront des déplacements à Grenade (9/1), à Cordoue (contre la Real Sociedad pour une demi-finale de la Supercoupe d’Espagne) le 13 janvier, et à Elche (24/1). Cinq déplacements de rang déjà programmés donc. Entre temps, le Barça aura potentiellement joué le 17 janvier au stade La Cartuja de Séville la finale de la Supercoupe d’Espagne en mode Final Four. Bref, l’agenda du FC Barcelone est infernal. Une bonne nouvelle pour le PSG.

En attendant, il s’agit pour le FC Barcelone de bien finir contre Eibar une mauvaise année 2020, et de s’offrir une victoire convaincante pour espérer en 2021. Ce sera sans Jordi Alba, suspendu. Ansu Fati, Gerard Piqué et Sergi Roberto sont eux à l’infirmerie. Quant à Lionel Messi, qui a rallongé ses vacances de façon inattendue, il a quitté Rosario vers minuit lundi et arrivera vers 16 heures ce mardi. Son prochain match avec le Barça, ce sera normalement dimanche chez la lanterne rouge, Huesca. C’est ce que rapporte le Mundo Deportivo. Antoine Griezmann aura donc avec Pedri les clés du jeu. Martin Braithwaite débutera en pointe. Ousmane Dembélé est dans le groupe.