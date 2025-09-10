Barcola après France / Islande : « Ça va très bien physiquement »

Titulaire et buteur ce mardi soir avec la France face à l’Islande, l’attaquant du PSG, Bradley Barcola, a rassuré sur son état physique.

Pas de nouvelle blessure pour le PSG ce mardi soir. Après les mauvaises nouvelles autour d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le club parisien allait surveiller de près l’état physique de son autre offensif en équipe de France : Bradley Barcola. Déjà titulaire face à l’Ukraine vendredi dernier (0-2), l’ailier du PSG a enchaîné une deuxième titularisation de suite face à l’Islande, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Et le joueur de 23 ans a marqué des points durant cette trêve internationale. Dans son antre du Parc des Princes, le numéro 29 des Rouge & Bleu a donné la victoire aux Bleus ce mardi soir (2-1) avant de sortir sous les ovations du public à la 63e minute. Après la rencontre, Bradley Barcola est revenu sur la prestation des Bleus, au micro de TF1. Il a notamment rassuré sur son état physique.

La victoire difficile face à l’Ukraine

« On veut retenir que le score, ça a été dur tout le match. On est tombé sur une équipe qui jouait très bas, qui nous pressait à la fois mais qui était aussi très bas. C’était compliqué mais on a su marquer. On va retenir ça. »

Les mots dans le vestiaire à la pause

« On s’est dit qu’il fallait jouer plus vite et de faire des attaques rapides parce que lorsqu’on prenait notre temps, ils se remettaient en bloc et c’était compliqué quand il fallait tourner autour. La consigne était de jouer le plus rapidement possible et c’est ce qu’on a fait sur le deuxième but. »

Un plaisir de marquer à la maison

« J’ai mes habitudes ici donc j’arrive à marquer facilement. »

Un grand pas vers la qualification ?

« On savait que c’était les deux plus gros matches (Ukraine et Islande, ndlr) et on se devait de gagner. Aujourd’hui (mardi soir), ça a été plus difficile que contre l’Ukraine mais on est contents, on a gagné. »

A-t-il gagné des points en vue de la Coupe du monde ?

« Tous les joueurs en équipe de France ont pour objectif de jouer cette Coupe du monde. J’essaye de faire le maximum. »

Comment va-t-il physiquement ?

« Non, ça va je suis bien, ça va très très bien. »