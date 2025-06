Barcola après PSG / Inter Miami : « Personne ne peut nous arrêter »

Pour son quart de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’Inter Miami (4-0). Bradley Barcola s’est félicité de la performance Rouge & Bleu.

Le PSG n’a pas tremblé. Contraints de s’imposer pour rester en vie dans la compétition, les champions d’Europe ont déroulé leur football face à l’Inter Miami de Lionel Messi. Un récital offensif conclu par un cinglant 4-0, symbole d’une maîtrise totale du début à la fin. Au micro de DAZN, Bradley Barcola semblait très satisfait de la performance parisienne.

« On a su imposer notre rythme »

« Tout s’est bien passé aujourd’hui, on a su imposer notre rythme, je suis content. On avait un peu de fatigue avant le match, mais aujourd’hui, on était bien frais. Quand on est en forme comme ça, personne ne peut nous arrêter. J’aurais aimé marquer mais dans l’ensemble je suis content, j’ai moi aussi réussi à reprendre du rythme. Ça faisait longtemps que je n’avais pas fait un match entier. »

Le numéro 29 s’est également exprimé au micro de PSG TV :

« C’est mon 100ème match, et je suis vraiment content de l’avoir fait ici, au PSG ! En plus, on a gagné 4-0, fait un très bon match et on a tous bien joué, je ne peux donc qu’être heureux. »