Barcola au PSG – Les dernières infos brûlantes de ce dossier

C’était dans les cordes il y a un mois et tout cela devrait prendre une réelle tournure dans les prochaines heures. Bradley Barcola, jeune pépite (20 ans) sorti du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, visé par le Paris Saint-Germain pour renforcer son couloir droit. On vous résume toutes les dernières infos de ce dossier.

Accord trouvé entre Barcola et le PSG

Ce nom revient avec insistance du côté de la capitale ces dernières semaines. L’intérêt du club de la capitale pour le joueur avait été révélé il y a un mois par Fabrizio Romano. Ce transfert devient de plus en plus concret, annonce le journaliste sur son compte Twitter. Le PSG s’apprête à faire une offre dans les prochains jours, malgré l’envie de l’OL de conserver son joueur. De son côté, le joueur est ok pour rejoindre le PSG. Le salaire a par ailleurs déjà été discuté. Désormais, le dossier dépend des deux clubs. Fabrice Hawkins, journaliste de RMC Sport, a révélé que Luis Enrique s’était même déjà entretenu avec le joueur, qui est séduit à l’idée de rejoindre le club. Foot Mercato a même annoncé qu’un accord aurait été trouvé pour un contrat de 5 ans. Il ne manque plus qu’à convaincre l’OL lors de prochaines négociations.

À voir aussi : Talk CS – Barcola : Et si c’était le CRACK PARFAIT pour le PSG ?!