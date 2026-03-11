Barcola : « C’est un de nos matches de référence cette saison »

Le PSG a pris une option pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec son éclatante victoire contre Chelsea (5-2). Bradley Barcola a brillé lors de ce match.

En huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG affrontait Chelsea sur la pelouse du Parc des Princes. Dans un match riche en buts (5-2), le club de la capitale a pris une option pour la qualification en quart de finale qu’il faudra aller chercher à Stamford Bridge. Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque, Bradley Barcola a retrouvé le chemin des filets après plus d’un an sans faire trembler les filets en Champions League. Il a été l’un des meilleurs parisiens ce soir. Au micro de Canal Plus, le numéro 29 du PSG s’est réjoui de ce beau succès parisien.

« C’était un très bon match ce soir »

« On avait bien préparé ce match. On savait qu’il fallait mettre de l’intensité dès le début du match. On a réussi à marquer très vite. Après, sur quelques petites erreurs, on prend des buts. C’est ça qu’il faut corriger. Mais sinon, dans l’ensemble c’est très bien. Des doutes sur le niveau physique du PSG ? Niveau physique, on est très bien depuis un petit moment. Je ne pense pas que c’était ça le problème. Aujourd’hui, on était très bien. Donc, il faut continuer comme ça. Retrouver le chemin des filets en Ligue des champions ? J’étais content. Je travaille pour marquer aussi en Ligue des champions. Ce but-là, il fait du bien. Je suis très content. Une performance qui va faire du bien ? C’est un de nos matches de référence cette saison. On va vraiment s’appuyer sur ce que l’on a fait aujourd’hui, au match retour aussi parce que ce n’est pas fini. C’était un très bon match ce soir. »