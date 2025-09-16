Barcola, Chevalier, Vitinha… Les chiffres clés après PSG / Lens

Dimanche après-midi, le PSG s’est imposé contre Lens (2-0) lors de la quatrième journée de Ligue 1. Petit retour en chiffres autour de cette rencontre.

Après la trêve internationale, le PSG a retrouvé les terrains avec la réception – au Parc des Princes – du RC Lens pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Avec une équipe remaniée, le club de la capitale s’est imposé sans trembler contre les Lensois (2-0). Une sixième victoire consécutive contre le RC Lens en Ligue 1, un record contre les Sang & Or. Ces derniers ont du mal contre le PSG, eux qui n’ont que 2 victoires lors de leurs 24 derniers matches contre le PSG, pour un bilan de 15 défaites et sept matches nuls, indique le PSG sur son site internet.

Lucas Chevalier impérial dans ses buts

Auteur de deux tirs lointains à la précision redoutable face aux Lensois, Bradley Barcola a permis aux siens de marquer deux buts depuis l’extérieur de la surface dans un match de Ligue 1 pour la première fois depuis… le 14 septembre 2024, soit un an plus tôt jour pour jour, avec des réalisations de Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé face à Brest. Contre Lens, le PSG a trouvé le chemin des filets pour la 35e fois consécutive en Ligue 1. « Une performance qui permet au club de la capitale d’égaler sa plus longue série du genre dans l’élite, qui remontait à la période allant de janvier 2013 à décembre 2014. » Lucas Chevalier a permis au PSG de réaliser trois clean sheets en quatre rencontres de Ligue 1 cette saison. Depuis le début de l’exercice précédent, aucun gardien n’a disputé plus de rencontres sans prendre de but que le portier parisien, qui compte 14 clean sheets à son actif sur la période. Double passeur décisif, Vitinha cumule désormais quatre offrandes lors de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues avec le PSG.









