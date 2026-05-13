Barcola, clean sheet… Les chiffres clés avant Lens / PSG

Ce mercredi soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Lens en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce choc, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG doit encore jouer deux matches de Ligue 1 avant de clôturer sa saison 2025-2026 de championnat. Ce mercredi soir, il affronte son dauphin Lens en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Si le club de la capitale s’impose ou fait un match nul, il sera officiellement champion de France. Ce serait alors son quatorzième titre, lui permettant de prendre quatre titres d’avance sur son premier poursuivant, Saint-Étienne. Contre les Lensois, le PSG reste sur une série de six victoires en championnat, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Ce dernier explique qu’il y a souvent des buts entre les deux équipes. En effet, il n’y a eu que quatre 0-0 entre les deux formations en 94 rencontres officielles.

Le PSG aime jouer à l’extérieur

Cette saison, le PSG a réussi 17 clean-sheets en Ligue 1. Il n’avait plus fait mieux depuis la saison 2020-2021 (19 clean sheets au total sur la saison avec 38 matches joués). Les matches à l’extérieur lui réussissent bien cette saison, puisqu’il a récolté 32 points loin du Parc des Princes (Dix victoires, deux nuls et trois défaites). La meilleure performance de la saison avec Lille, mais le PSG a encore deux matches à jouer à l’extérieur lors de la fin de cet exercice 2025-2026. Le PSG aime marquer contre Lens. En effet, en 94 matches, les Parisiens ont fait trembler les filets à 165 reprises. Dans son histoire, seulement quatre clubs ont encaissé plus de buts que les Lensois : Lyon (182 buts), Saint-Étienne (175 buts), Marseille (171 buts) et Nantes (167 buts). Enfin, annoncé remplaçant ce soir, Bradley Barcola pourrait disputer son 150e match sous le maillot du PSG s’il rentre sur la pelouse du stade Bollaert.