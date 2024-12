Barcola : « Confiance en cette équipe et dans le coach »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Salzbourg en Ligue des champions. Après un début de campagne européenne mauvais, le club de la capitale se doit de s’imposer en Autriche pour rester en vie dans la compétition. Présent en conférence de presse, Bradley Barcola a évoqué ce match très important, sa mauvaise phase, l’inefficacité offensive, les chances en Ligue des champions, Luis Enrique, la jeunesse de l’effectif…

Sa méforme actuelle

« Je ne sais pas comment l’expliquer, mais il faut régénérer de la confiance, faire ce que je faisais en début de saison et ça reviendra tout seul. »

L’urgence de points lors des trois derniers matches de Ligue des champions

« On sait que ça devient compliqué. Il faut gagner ce match et nos trois derniers matches. On va tout faire pour, on ne se met pas de pression supplémentaire, mais c’est maintenant ou jamais. »

L’inefficacité

« Il faut retrouver cette confiance et ne pas se poser de questions devant le but. Il faut jouer tous ensemble et si un autre marque mardi, je serai content. Je sais que j’ai des responsabilités. »

La pression avant la rencontre contre Salzbourg

« Il n’y a pas d’inquiétude, il faut se mettre de la bonne pression et faire les choses ensemble comme au début de saison. »

Les consignes de Luis Enrique

« C’est de faire un grand match, de ne pas se poser de question, de ne pas écouter ce qui se dit à droite et à gauche. »

La présence de Gonçalo Ramos change le jeu ?

« On sait qu’on a plus de présence dans la surface, notamment sur les centres. Sur les centres, c’est bien d’avoir un joueur qui peut couper au premier poteau. »

Sa confiance envers son équipe

« J’ai vraiment confiance en cette équipe et dans le coach. On sait qu’on a une bonne équipe. On sait ce qu’on a à faire et on travaille ces gros matchs. On sait ce qui nous attend et ça va le faire. »

La méforme des attaquants

« On en parle beaucoup entre nous, on sait qu’on a cette responsabilité de marquer. On sait que quand on ne gagne pas avec autant d’occasions, c’est notre responsabilité. On a confiance en nous et j’espère que ça va revenir le plus vite possible. »

La méthode Luis Enrique

« C’est le coach et il nous donne des consignes. Il n’est pas usant, il est derrière nous et nous encourage beaucoup. On a énormément de liberté, même si ça ne se voit pas. On a des consignes mais ce qu’il nous dit le plus c’est d’avoir cette liberté de bouger de partout et de prendre les espaces. »

Salzbourg

« Je n’ai pas regardé Salzbourg-Brest, on sait qu’ils vont venir nous presser et c’est différent de la Ligue 1. Je pense que c’est une bonne chose pour nous car ça veut dire qu’il y aura des espaces et c’est bon pour nous. »

La jeunesse de l’équipe et son manque d’expérience

« C’est un truc sur lequel je travaille. Je ne parle pas énormément sur le terrain, mais j’essaye de le faire plus. Ce manque d’expérience nous fait parfois défaut sur la gestion des matchs, comme contre l’Atlético où on prend un but bête sur la fin. »