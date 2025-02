Barcola, Doué, Ramos… Les chiffres clés après Le Mans / PSG

Mardi soir, le PSG s’est imposé contre Le Mans en huitièmes de finale de la Coupe de France. Retour en chiffres sur cette victoire parisienne dans la doyenne des compétitions en France.

Vainqueur du Mans en huitièmes de finale de Coupe de France (0-2), le PSG poursuit la défense de son titre. Une compétition qu’apprécie tout particulièrement le club de la capitale. En effet, il s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France pour la 30e fois (sur 40 huitièmes de finale disputés). Seuls l’Olympique de Marseille (39) et les Girondins de Bordeaux (31) ont atteint ce stade de la compétition plus souvent. Avec ce succès, le PSG en est à 24 matches sans défaite sur la scène nationale (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions) cette saison, avec un bilan de 18 victoires et 6 matches nuls.

A voir aussi : CdF – Le Stade Brestois réagit à un possible quart de finale face au PSG

La barre des 200 buts inscrits sous l’ère Enrique

Le PSG n’a conservé son invincibilité plus longtemps sur un exercice au sein des compétitions nationales qu’à 2 reprises dans son histoire, lors des saisons 1985-1986 (26) et 2015-2016 (34), indique le club de la capitale sur son site internet. Premier buteur de la rencontre, Désiré Doué est impliqué sur neuf buts cette saison toutes compétitions confondues (quatre buts, cinq passes décisives), sa saison la plus prolifique depuis le début de sa carrière. « Passeur décisif sur le premier but parisien, Gonçalo Ramos est impliqué sur six buts en sept matches de Coupe de France (cinq buts, une passe décisive). Depuis ses débuts à Paris en 2023-2024, le numéro 9 rouge et bleu est le joueur actuel le plus décisif du club dans la compétition. » Deuxième buteur de la rencontre, Bradley Barcola a inscrit le 200e but toutes compétitions confondues de l’ère Luis Enrique à Paris. Il est également impliqué sur dix buts en neuf matches en 2025 (cinq buts, cinq passes décisives). Sur l’année civile, l’international français est le seul joueur du top 5 européen à compter au moins cinq buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues, conclut le PSG.