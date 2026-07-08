Barcola-Doué, une amitié plus forte que la concurrence 

Depuis le début de la Coupe du monde, Bradley Barcola et Désiré Doué sont en concurrence pour le poste d’ailier gauche de la France. Une concurrence qui n’affecte pas les deux joueurs du PSG.

Bradley Barcola et Désiré Doué font partie des artisans des deux dernières saisons historiques du PSG. Sans surprise, ils ont été convoqués par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Dans le quatuor offensif du sélectionneur des Bleus, trois joueurs sont indéboulonnables, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé. La dernière place, celle sur l’aile gauche, se partage entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Le numéro 29 du PSG a commencé trois matches contre deux pour l’ancien Rennais. Une concurrence qui n’affecte pas leur relation. Leur priorité reste ailleurs : préserver leur amitié. Les deux hommes passent une grande partie de leur temps libre ensemble, assure L’Equipe.

Ils rappellent souvent qu’ils sont parfaitement compatibles

Cette cohabitation, entre camaraderie et concurrence, n’a rien de nouveau. Au PSG déjà, l’ancien Lyonnais et l’ancien Rennais se disputent régulièrement une place dans le onze de départ. Sans que cela n’altère leur relation. Mieux, les deux internationaux rappellent souvent qu’ils sont parfaitement compatibles, souligne le quotidien sportif. « Depuis le début de leur carrière, ils ont disputé 82 matches ensemble. Désiré Doué a inscrit six buts sur des passes décisives de Bradley Barcola, tandis que Barcola a trouvé le chemin des filets à cinq reprises sur des offrandes de son coéquipier. Quand le monde extérieur cherche à opposer leurs qualités, les deux internationaux refusent d’entrer dans ce jeu. » En privé, Doué explique même parfois que son coéquipier est sous-côté, assure L’Equipe. Autour d’eux aussi, les points communs sont nombreux. Leurs familles se connaissent, regardent les matches ensemble régulièrement et s’apprécient. Ils sont représentés par le même agent, Moussa Sissoko, et conseillés par le même communicant, Jérémy Puzos, conclut le quotidien sportif.















