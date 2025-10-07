Barcola Forfait avec les Bleus : Lésion Chronique ou Simple Gêne ? Le PSG Contredit la FFF !

Clash médical entre le Paris Saint-Germain et l’Équipe de France suite au forfait de Bradley Barcola pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. L’attaquant parisien est remplacé par Florian Thauvin, mais la nature exacte de sa blessure divise.

Appelé par Didier Deschamps pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande, l’attaquant du PSG, Bradley Barcola, a dû déclarer forfait pour le rassemblement de l’Équipe de France. La situation, loin d’être un simple fait divers, a immédiatement engendré un nouveau bras de fer médiatique et médical entre le club de la capitale et la Fédération Française de Football.

Deux versions qui s’opposent sur la blessure de Barcola

Arrivé à Clairefontaine avec son dossier médical, Barcola a vu son indisponibilité confirmée par le staff des Bleus. Cependant, les termes employés pour décrire son état de santé ont mis le feu aux poudres. La FFF a communiqué sur une « lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame (le 17 septembre) ». Une explication claire et précise qui sous-entendrait une blessure sérieuse et ancienne.

Face à cela, le Paris Saint-Germain a rapidement réagi dans un communiqué, faisant part de son « incompréhension » et réfutant catégoriquement les informations de la Fédération. Selon le PSG, les informations publiées « ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain« , qui n’ont en aucun cas fait état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta.

Simple « inconfort » mais accumulation des efforts

Quelle est donc la version du club parisien ? Le PSG évoque un simple « inconfort » traîné par l’attaquant depuis le match de Ligue des Champions contre l’Atalanta. Cette gêne avait d’ailleurs déjà empêché Barcola de jouer le Classico contre Marseille le 22 septembre. Malgré cette alerte, et en raison d’un grand nombre de blessés au PSG dans le secteur offensif (Doué, Dembélé, Kvaratskhelia), le joueur de 23 ans a dû forcer à plusieurs reprises, enchaînant des titularisations face à Barcelone et du temps de jeu contre Auxerre. C’est lors du dernier match face à Lille, suite à une frappe, que la douleur se serait ravivée, poussant le joueur à renoncer à la sélection pour ne pas aggraver son état.

Pour pallier ce forfait, Didier Deschamps a fait appel à l’expérimenté ailier du RC Lens, Florian Thauvin, réalisant ainsi son grand retour chez les Bleus. Ce nouvel épisode de tensions autour d’un joueur blessé en sélection souligne les désaccords récurrents entre le PSG et la FFF concernant la communication et la gestion médicale de leurs joueurs. Simple gêne ou vraie lésion chronique, l’essentiel pour le PSG est de récupérer son joueur en forme le plus rapidement possible.

