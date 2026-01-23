Barcola : « J’ai beaucoup péché dans ce match mais je suis récompensé par ce but »

En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Auxerre ce vendredi soir. Dans une rencontre où il a encore pêché dans la finition, le PSG s’est finalement imposé grâce à un but de Bradley Barcola (0-1).

Entre ses deux derniers matches de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplaçait ce vendredi soir dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a eu plusieurs belles occasions et a dû attendre les dix dernières minutes pour voir le PSG être récompensé par un but de Bradley Barcola, qui avait manqué deux belles occasions en début de rencontre. Au micro de Ligue 1 +, Bradley Barcola, élu homme du match, est revenu sur ce précieux succès du PSG (0-1).

« On se devait de gagner »

« On a beaucoup essayé, on a eu pas mal d’occasions. On savait qu’au bout d’un moment, ça allait rentrer. Même si ça arrive à la fin, on est content quand même. Un ouf de soulagement, ce but ? On savait que si on ne gagnait pas, ça allait être compliqué après. On se devait de gagner. C’est pour ça que l’on a tout tenté et, au final, on est récompensé. On est bien, on est content. Un but qui me fait du bien ? Oui, ça fait du bien. J’ai beaucoup péché dans ce match mais je suis récompensé par ce but, mais je suis content au final. »