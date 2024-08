Barcola : « J’ai pris beaucoup de plaisir, je me sentais libre et l’équipe tournait bien »

Ce vendredi soir, le PSG a livré un récital sur sa pelouse face au Montpellier Hérault (6-0) et a une nouvelle fois pu s’appuyer sur Bradley Barcola.

Pour la première rencontre de la saison au Parc des Princes, les supporters parisiens se sont régalés. Opposé au Montpellier Hérault, le PSG s’est largement imposé face au bloc bas du Montpellier Hérault (6-0) avec une prestation collective remarquable. Déjà décisif face au Havre (1-4) la semaine passée, Bradley Barcola a surfé sur sa forme du moment en inscrivant un doublé. Après la rencontre, le néo-international français a partagé sa joie après cette prestation aboutie, au micro de DAZN.

La prestation face au MHSC

« Ce soir, j’ai pris beaucoup de plaisir, je me sentais libre et l’équipe tournait bien. On a pris du plaisir tous ensemble, et moi aussi personnellement donc c’est parfait. »

Ce que demande le coach à la perte du ballon

« De presser directement tous ensemble. Être proche du ballon en les pressant. C’est vrai qu’on a beaucoup travaillé cela depuis qu’on est arrivés. On doit faire beaucoup d’efforts mais on s’habitue au fur et à mesure, on peut récupérer des ballons hauts donc c’est bien. »

Ce qui a changé individuellement pour lui par rapport à la saison passée

« Je pense que je me suis un peu plus libéré depuis l’Euro. J’ai pris conscience que je pouvais faire des différences. Je joue libre et j’ai la confiance de mes partenaires. Je suis bien. »

Son premier but marqué d’un pointu

« Oui, c’est en fin de course. Il faut bien la taper après ça part tout seul. Sa première prise de balle sur sa course ? C’est quelque chose que je fais depuis très jeune afin de me la mettre bien devant. Je vois que ça marche encore même dans le monde professionnel. On continue avec ça. »

Son deuxième but sur la passe de Dembélé

« Honnêtement, je ne sais pas si Ousmane va me la donner, mais j’essaye de me mettre en position pour lui permettre d’avoir une solution ou même de marquer lui-même. »