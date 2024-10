Une nouvelle fois buteur face à Strasbourg (4-2), l’attaquant du PSG, Bradley Barcola, confirme journée après journée son changement de statut cette saison.

Le PSG a retrouvé son fauteuil de leader ce samedi soir. Après sa victoire face au RC Strasbourg (4-2), conjuguée au match nul de l’AS Monaco face au LOSC (0-0), le club de la capitale va finir cette 8e journée de Ligue 1 en tête du classement. Et pour ce match face aux Alsaciens, Luis Enrique a décidé de faire tourner son effectif, ce qui a réussi à Senny Mayulu. Mais, le technicien espagnol a pu aussi s’appuyer sur un Bradley Barcola en grande forme. Auteur d’un but et d’une passe décisive, l’international français a confirmé son changement de statut cette saison. Après le match, le numéro 29 des Rouge & Bleu est revenu sur sa performance au micro de DAZN et en zone mixte.

Comment s’est-il senti ce soir ? (DAZN)

« Je me sentais bien, j’étais en forme, donc je ne pouvais faire qu’un bon match. Je suis content de ce qu’on fait aujourd’hui. »

Les consignes du coach (DAZN)

« Oui, il me demande de prendre l’espace, de tenter des dribbles, de tirer et de faire des passes. Aujourd’hui, ça m’a plutôt réussi même si je pense que j’aurais pu faire mieux encore. Mais je suis content. »

Arrive-t-il à gérer l’enchaînement des matches ? (DAZN)

« Oui, on a la chance d’avoir de magnifiques installations pour faire beaucoup de récupération. Donc oui, j’arrive à enchaîner. Je ne me sens pas plus fatigué que cela. Maintenant c’est récup’ et focus sur le prochain match. »

Il est déjà meilleur buteur de Ligue 1, quel est son prochain objectif ? (DAZN)

« Mon prochain objectif c’est déjà le prochain match (face au PSV Eindhoven). On se prépare bien et on est prêt. »

Un leadership assumé en ce début de saison ? (DAZN)

« Oui, c’est vraiment assumé. On sait que c’est ce que l’on doit faire. On est contents de ce que l’on fait aujourd’hui. »

La prestation de l’équipe (zone mixte)

« On est contents aujourd’hui. On a fait un bon match, on a fait ce qu’on voulait mettre en place. On a pris deux buts qui faussent un peu le match. On en a mis quatre, on aurait pu en mettre plus. On enchaîne des gros matchs, on a fait ce qu’il fallait faire. »

Sa finition (zone mixte)

« J’ai beaucoup travaillé devant le but. Je suis attaquant, il faut marquer, c’est mon rôle. On est bien. Je veux gagner des matchs, c’est tout. »

La présence des Titis (zone mixte)

« Le coach les met en confiance, que ce soit à l’entraînement ou de par les entrées qu’ils font. Je suis aussi passé par là. C’est bien ce que fait le coach, à l’entraînement, les encourager à répéter les efforts. En les poussant, on se pousse nous-mêmes. »

Le Classique face à l’OM (zone mixte)

« Pour l’instant, on est focus sur le prochain match de Ligue des champions. »