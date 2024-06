Barcola : « Je suis vraiment content de ce qui m’arrive »

Auteur d’une très bonne saison sous le maillot du PSG, Bradley Barcola a été récompensé avec une sélection en équipe de France pour l’Euro. Une fierté pour lui.

Arrivé au PSG dans les derniers jours du mercato d’été contre 50 millions d’euros en provenance de Lyon, Bradley Barcola a fait taire les critiques qui se demandaient pourquoi il avait choisi de rejoindre le club de la capitale alors qu’il n’était pas assuré d’avoir du temps de jeu, contrairement à Lyon, où il avait réalisé deuxième partie de saison lors de l’exercice 2022-2023. Après des débuts difficiles, il a réussi à s’imposer comme un joueur incontournable du onze de Luis Enrique. Ses performances cette saison (42 matches toutes compétitions confondues, cinq buts, neuf passes décisives), lui ont permis d’être sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2024. Ce samedi matin, il était présent en conférence de presse. Extraits choisis…

Ses premiers pas à Clairefontaine

« C’était une fierté de venir ici. Je voyais le château de l’extérieur. D’être dedans, c’est vraiment bien. Tout le monde m’a bien accueilli, je suis très content. […]Si je suis ici, c’est que je le mérite, je vais aborder ça tranquillement. »

Sa présence dans la liste

« En mars, quand le coach a dit qu’il me suivait, je me suis dit qu’il y avait une petite possibilité. Je me suis donné à fond pour être ici. »

La finale de Ligue des champions ?

« La finale ? Je pense que ça va être un bon match, je ne sais pas qui va gagner, on va soutenir les Français. Déception de ne pas la jouer ? C’est passé, on est passé à autre chose. »

Ses axes de progression

« Être plus dans la surface. Mieux lire les trajectoires sur les centres. Avoir plus de stats, marquer plus de buts. »

Son ascension

« Tout est allé plutôt vite. J’ai toujours fait du mieux possible. Avec Lyon, c’était très bien, je remercie Lyon. À Paris, j’ai réussi à avoir cette place. Je suis vraiment content de ce qui m’arrive. Je sais pas trop ! C’est aussi ça le foot, ça va très vite. Parfois les trains ne passent qu’une fois et il faut réussir à être dedans. »

Ce qu’il peut apporter aux Bleus

« Le coach m’a dit d’apporter ce que je fais à Paris : vitesse, technique, un peu de folie. »

Les différences entre les Espoirs et les A

« Oui, il y a une grande différence, le niveau technique déjà. Il y a très peu de pertes de balle. L’exigence des joueurs n’est pas la même. »

Luis Enrique

« J’ai sa confiance, il m’a mis sur le terrain même dans les moments difficiles. »

Les Jeux Olympiques

« Honnêtement je ne sais pas trop, on va voir après l’Euro avec le club et Thierry Henry que je n’ai pas eu. »

Warren Zaïre-Emery

« On est proches, on est potes. On est contents d’être ensemble ici. On se donne des conseils. »

Une pression avant l’Euro ?

« J’aborde ça naturellement, si je suis ici c’est que je le mérite, pas de pression. »

La relation entre les jeunes et les plus expérimentés

« C’est comme à Paris, on écoute ce qu’ils nous disent. On a la chance qu’ils ne soient pas vraiment vieux jeu, ils sont jeunes dans leur tête. »

Son positionnement

« Où est-ce que je me sens le mieux ? Je peux jouer sur tout le front de l’attaque, j’étais plus 9 plus jeune. Je me sens à l’aise à gauche et à droite. »

Ses souvenirs d’Euro

« Une grande fierté d’arriver dans ce groupe. Je ne m’y attendais pas forcément. Jouer avec ce pays c’est incroyable. Je pense plus à l’Euro 2016. J’avais été voir un match à Lyon. »

Sa saison

« Je sais que j’ai fait de bonnes choses cette saison, mais parfois on n’a pas conscience de ce qu’on fait. Je suis content de ma saison, mais pas vraiment très, très content. Je ne m’attendais pas forcément à être là. »

Comment il a appris sa sélection

« J’étais devant TF1 avec le PSG. Au début je ne voulais pas trop… C’était exceptionnel, magnifique. »