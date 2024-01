Barcola : « J’espère être au PSG le plus longtemps possible »

Cet été, Bradley Barcola a rejoint le PSG contre 45 millions d’euros. Le milieu offensif est un titulaire indiscutable depuis plusieurs semaines. Il espère jouer au PSG pendant de très nombreuses années.

Après une saison prometteuse sous le maillot de Lyon, Bradley Barcola a rejoint le PSG l’été dernier contre un chèque de 45 millions d’euros. Après une titularisation, lors du Classico (4-0) contre Marseille le 24 septembre dernier, sur ses quinze premiers matches toutes compétitions confondues avec les Rouge & Bleu, l’international espoir français enchaîne les titularisations depuis le 3 décembre dernier et la rencontre de la quatorzième journée de championnat contre Le Havre (0-2).

A voir aussi : PSG : Bradley Barcola sous le charme de la méthode Luis Enrique

« Honnêtement, c’est un très grand club »

Lors de cette rencontre, il avait dû sortir au bout de 12 minutes, sacrifié par Luis Enrique pour faire entrer Arnau Tenas après l’expulsion de Gianluigi Donnarumma pour une sortie hors de sa surface non maîtrisée. Depuis, en Ligue 1 ou en Ligue des champions, contre le Borussia Dortmund, il n’a jamais quitté le onze de départ du PSG. Dans les chiffres, il a été titulaire lors de sept des neuf derniers matches du PSG. Il a juste été laissé au repos lors des deux rencontres de Coupe de France contre l’US Revel et l’US Orléans, restant sur le banc. Alors qu’il était un titulaire indiscutable à Lyon, son club formateur, beaucoup estimaient qu’il avait fait un mauvais choix en rejoignant le PSG, notamment en raison de la difficulté de jouer régulièrement avec la concurrence en attaque. Dans une interview accordée à Téléfoot, qui passera en intégralité demain matin, il a évoqué son choix de signer au PSG. « Honnêtement, c’est un très grand club. Aujourd’hui j’ai signé un contrat de longue durée, donc j’espère être là le plus longtemps possible. »