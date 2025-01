Ce samedi soir, le PSG s’est imposé en fin de match contre Lens (1-2). Luis Enrique a tenu à saluer Bradley Barcola, auteur du but vainqueur à Bollaert.

Pour son dernier match avant la réception – au Parc des Princes – de Manchester City en Ligue des champions, le PSG se déplaçait ce samedi après-midi sur la pelouse du stade Bollaert pour y défier le RC Lens pour le compte de la dix-huitième journée de Ligue 1. Après avoir été mené au score, le club de la capitale a renversé la situation grâce à Bradley Barcola, passeur et buteur. En conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a encensé son numéro 29, avant de se montrer rassurant pour Achraf Hakimi. Il a également évoqué la dernière recrue parisienne, Khvicha Kvaratskhelia…

Ce qu’il retient de la victoire du PSG

« C’était une rencontre difficile. Lens est une équipe difficile à manœuvrer et cela a toujours été dur contre eux cette saison. C’est très dur d’affronter une équipe qui défend avec autant de caractère. Le match a bien commencé, nous avions généré du danger, mais on n’y arrivait assez peu. Les problèmes sont arrivés ensuite dans la deuxième partie de la mi-temps, lorsque Lens a été de plus en plus dangereux. À partir du but encaissé, cela sentait le match qui se compliquait. En deuxième période, on a imprimé un rythme plus intense. On a cherché plus de profondeur. Nous sommes contents de cette victoire et nous sommes contents de poursuivre cette dynamique très positive. On peut passer à une compétition dans laquelle nous plaçons beaucoup d’espoirs. »

Kvaratskhelia

« Il a été présenté ? Je peux parler de lui. La façon dont je vais l’utiliser, c’est en tant qu’attaquant. C’est un joueur que nous voulions signer depuis le début. Il a absolument tout ce qu’on recherche chez une recrue. Il a l’expérience acquise depuis la jeunesse, il a beaucoup de personnalité, il a du dribble, il sait marquer, il a une bonne capacité défensive, donc c’est un très bon renfort. L’attaque a été très bonne, mais Kvara est un excellent renfort qui va pouvoir démontrer cela au fil des années où il va rester.«

Hakimi

« Il n’y a rien de grave, on ne voulait pas prendre de risques. On ne voulait pas qu’il y ait de blessures. Il y a eu des situations étranges lors du dernier entraînement. Il avait eu beaucoup de temps de jeu donc nous avons pensé qu’il était meilleur de leur mettre au repos. »

Barcola

« Bradley fait une saison absolument exceptionnelle. Il a marqué et délivré une passe décisive mercredi et aujourd’hui. C’est une saison magnifique. Ça va être probablement sa meilleure saison chez les pros. Les joueurs ne sont pas des machines. Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne. Il faut toujours donner le maximum. Nous sommes sûrs de le voir revenir, il a marqué lors des deux derniers matchs et cela va lui faire du bien sur le plan de la confiance. Nous avons toujours confiance en lui et il rend ça en travaillant de manière constante. Qu’il marque plus ou moins de buts, c’est la meilleure saison de sa jeune carrière. »

Le positionnement de Nuno Mendes

« C’est cette capacité de polyvalence qu’il a qui m’a incité à le faire évoluer de position. Il est très bon avec et sans le ballon. Il est l’un des joueurs qui provoque le plus de déséquilibres. Il est capable de participer au jeu au triangle, de donner l’amplitude, de jouer en tant que numéro 9 J’aime cette diversité qu’il m’offre. C’était pour moi le joueur qui offre des options et j’adore ça. »