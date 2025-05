Barcola : « La finale de la C1 ? C’est un rêve de gosse »

Dans deux jours, le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Bradley Barcola s’est confié sur cette affiche qui attend les Parisiens.

Samedi soir (21 heures, Canal Plus, M6), le PSG va jouer la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. Une rencontre qu’attendent avec impatience les supporters du club de la capitale, les observateurs et bien évidemment les joueurs. Titulaire quasiment indiscutable, Bradley Barcola s’est confié à PSG TV avant ce choc. L’international français a évoqué son rêve de gosse de pouvoir jouer une finale de Champions League.

« Avoir l’opportunité de jouer une finale de Champions League est incroyable pour moi »

« Avoir l’opportunité de jouer une finale de Champions League est incroyable pour moi. Il y a encore un an et demi, je faisais mes débuts avec l’équipe première à Lyon… Participer à une finale de Champions League est donc exceptionnel, c’est un rêve de gosse ! Ça a toujours été mon rêve et il se réalise, je suis donc très content. La préparation ? On se prépare normalement. Le coach nous l’a dit aussi, il ne faut pas en faire plus, pas en faire moins. Être tranquille et préparer cette rencontre normalement. »

« C’est là qu’on a vu notre force mentale »

Le numéro 29 du PSG a également évoqué le déclic de la saison européenne du PSG. « Pour moi, c’est le match contre Manchester City. Être menés 2-0 contre une aussi grande équipe et revenir aussi rapidement… C’est là qu’on a vu notre force mentale. Quand on repense à des moments comme celui-là, on ne peut qu’être fier. » Bradley Barcola a enfin tenu à adresser un message aux supporters du PSG. « Je tiens à les remercier pour ce qu’ils font depuis le début de la saison. Même dans les moments compliqués, pendant lesquels on a pu douter, ils ont toujours été là pour nous, à nous encourager. On compte sur eux pour cette grande finale ! »