Bradley Barcola vient tout juste d’être officialisé comme un nouveau joueur du PSG. Une grande joie pour le principal intéressé.

Le mercato estival ferme ses portes ce vendredi soir. Côté PSG, c’est le dossier Kolo Muani qui retient l’attention de tous les observateurs. Mais face aux difficultés rencontrées, le club de la capitale a décidé d’accélérer sur la piste menant à Bradley Barcola. Ce qui s’est conclu ce jour. En effet, le joueur formé à Lyon a paraphé un contrat de cinq saisons en terre parisienne. Au sortir de cette officialisation, il a d’ailleurs offert ses premiers mots au site officiel rouge et bleu. Morceaux choisis.

À voir aussi : Échos contraires autour de la dernière offre du PSG pour Kolo Muani

🚨 BREAKING : En cas d’échec des négociations pour Randal Kolo Muani, Luis Campos, aurait déjà activé un PLAN B !



Celui-ci ne serait pas un profil d’attaquant star mais d’un jeune prospect dont le nom n’a pas filtré 🥸🔎



[Le Parisien]



Qui est ce joueur mystère selon-vous ?!🗣️ pic.twitter.com/L6hp0M2lv6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 31, 2023

Son choix de signer au PSG

« C’est un club qui a beaucoup d’ambition, et ça donne forcément envie. C’est un club qui joue de grandes compétitions, qui gagne souvent le championnat. Et comme j’aime gagner, ça m’a motivé. J’ai toujours su que c’était une grande équipe. J’ai toujours été impressionné de jouer contre eux et même de regarder leurs matches. Donc quand j’ai eu cette opportunité de les rejoindre, j’ai saisi ma chance. Et puis c’est vrai qu’en jouant avec d’aussi grands joueurs, je sais que je vais beaucoup évoluer, que je vais pouvoir recevoir leurs conseils, et je pense que c’est très bien pour moi.«

L’impact de Luis Enrique

J’ai eu la chance de discuter avec le coach. C’est vrai qu’il a aussi su dire ce qu’il fallait pour me convaincre. Il m’a donné encore plus envie de rejoindre le club. Il aime le jeu offensif donc forcément ça me plaît et je sais que ce sera une chance de jouer comme ça. Donc je suis vraiment très content d’être entraîné par un coach comme ça.

Pas trop jeune pour assumer tout cela ?

« La pression, je la gère bien. J’ai la chance d’avoir une famille qui est très proche de moi, qui est présente sur tous mes matches, donc j’arrive à bien gérer tout ça. L’essentiel, c’est que je vais devoir apporter au Paris Saint-Germain, si je veux qu’il m’apporte aussi.«

Son positionnement sur le front de l’attaque

« Honnêtement, je peux jouer à gauche comme à droite, donc ça ne me dérange pas de changer. D’un côté comme de l’autre, je pense que je vais pouvoir apporter à l’équipe.«

Un mot pour les supporters du PSG ?

« Oui, je veux leur dire que j’ai vraiment hâte de porter ce maillot, de vous rencontrer au Parc des Princes et de défendre ces couleurs. Ici c’est Paris ! »