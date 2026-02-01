Barcola : « Le Classico ? On va mettre le feu sur le terrain »

En clôture de la vingtième journée de Ligue 1, le PSG s’est offert une victoire importante dans la course au titre contre Strasbourg (1-2). Bradley Barcola est revenu sur ce succès.

Après avoir perdu sa place de leader au profit de Lens vendredi soir, le PSGcomptait la récupérer ce dimanche soir sur la pelouse de Strasbourg en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Dans un match plaisant, le PSG a réussi à s’imposer en fin de match grâce à un but de Nuno Mendes. Au micro de Ligue 1 +, Bradley Barcola a évoqué cette belle victoire parisienne face à une bonne équipe strasbourgeoise avant de se projeter sur le Classico de la semaine prochaine.

« On a réussi à faire le boulot et à gagner à dix contre onze »

« C’était un match très difficile. On sait que Strasbourg est une très bonne équipe. À chaque fois que l’on joue contre eux, c’est compliqué. Mais on a réussi à faire le boulot et à gagner à dix contre onze, donc on est très contents aujourd’hui. On sait que l’on aurait pu faire mieux sur certaines pertes de balles. On sait que l’on peut faire mieux mais au final on gagne. On va retenir que ça. Qu’est-ce que j’ai changé pour retrouver confiance devant le but ? C’est d’être plus concentré devant le but. C’est vrai que j’arrive à me procurer des occasions, maintenant, il faut que je réussisse à les finir, à être plus concentré, à avoir plus cette faim de marquer. Et c’est comme ça que je vais retrouver la confiance. Il faut continuer à travailler, c’est ce que je fais et je sais que cela va revenir petit à petit. Le but de Senny Mayulu ? C’est une passe dé avec un peu de chance. C’est notre travail, on sait que l’on doit presser quand on perd le ballon. C’était une bonne passe de Nuno. Je sais qu’il faut continuer et presser. Au final, on arrive à marquer dessus donc c’est très bien. On va continuer comme ça. Le Classico ? On sait que cela va être un très bon match. C’est une très bonne équipe, Marseille. On a fait deux matches contre eux où cela a été compliqué. On veut la victoire et on va se donner à fond. On compte sur les supporters. On sait qu’ils sont toujours là avec nous. On sait qu’ils vont mettre le feu au stade et nous on va mettre le feu sur le terrain. »