Barcola : « L’enchaînement des matches fait mal, je commence à le ressentir »

Titulaire contre le Bayern Munich, Bradley Barcola a été dans le dur lors de la défaite du PSG (1-2). Il a expliqué que l’enchaînement des matches commençait à le peser.

Lors du choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné contre le Bayern Munich (1-2). Totalement dominé en première période, il s’est montré dangereux en seconde période, à onze contre dix, sans pour autant réussir à renverser les deux buts de retard (1-2). Présent en zone mixte, dans des propos relayés par L’Equipe, Bradley Barcola, qui a été en difficulté dans cette rencontre, est revenu sur ce revers, a évoqué les blessures d’Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé avant d’évoquer son cas personnel, lui qui sent que l’enchaînement des matches commence à peser sur son organisme. Selon le twittos bien renseigné sur le PSG, Djaameel, le numéro 29 du PSG, traîne une fatigue musculaire depuis un moment et serre les dents pour jouer. Ses performances sont impactées par cette gêne, mais il ne se plaint pas car il sait que plusieurs attaquants sont ou ont été blessés. Il est loin d’être à 100%.

Ce qui a manqué au PSG ce soir ?

« De la concentration. On s’est vite fait surprendre. On a manqué de justesse sur certaines actions. Ça nous a coûté des buts. Voilà, c’est tout. »

La deuxième période laisse des regrets ?

« On a tout essayé pour marquer ces deux buts. On a réussi à réduire l’écart. C’est dommage de ne pas être parvenu à égaliser. Le Bayern est une très belle équipe. On a vu à onze que c’était très dur. Il faut travailler pour répondre à ce genre de challenge. »

Une défaite qui met un doute ?

« Non, pas de doute. C’est une bonne piqûre de rappel. Il ne faut pas qu’on se relâche. »

Du positif à retirer ?

« La manière dont on s’est battu pour revenir au score. C’est ce qu’il faut garder. »

Les blessures de Dembélé et Hakimi

« C’est très embêtant. Je n’ai pas pu les croiser. Je ne sais pas si c’est si grave que ça. J’espère en tout cas que ça ne l’est pas et qu’on pourra compter sur eux rapidement. »

À quel point peut nous manquer Hakimi ?

« C’est un très bon joueur, il nous aide beaucoup dans le couloir droit. C’est toujours un plaisir de jouer avec lui, il nous apporte énormément. Encore une fois, j’espère que ce n’est pas très grave. »

À lire aussi : PSG / Bayern Munich – Les notes des joueurs parisiens

Son jugement de son match

« J’étais bien en première période. En deuxième, j’étais très très très fatigué. J’ai essayé de donner le max. L’enchaînement des matches fait mal, je commence à le ressentir. Ça commence à tirer. »

🚨 Bradley Barcola traîne une fatigue musculaire depuis un moment et serre les dents pour jouer !



Ses performances sont impactées par cette gêne, mais il ne se plaint pas car Il sait que plusieurs attaquants sont ou ont été blessés. Il est LOIN d’être à 100% !



[@Djaameel_] pic.twitter.com/4EBXQyk1hI — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 4, 2025



























































