Barcola, Luis Enrique, Mayulu… Le point sur les prolongations de contrat au PSG

Auteur de la meilleure saison de son histoire, le PSG veut prolonger plusieurs de ses cadres et son entraîneur. Le Parisien a fait un point sur les dernières avancées.

Champion d’Europe en titre, le PSG fait toujours partie des meilleurs clubs du monde. Le club de la capitale souhaiterait conserver ses meilleurs joueurs et a entamé des discussions avec certains d’entre eux pour une prolongation de contrat, tout comme avec Luis Enrique, artisan du nouveau PSG, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu. Ces dernières semaines, on évoquait la possibilité d’un contrat à vie proposé par les dirigeants du PSG à l’ancien sélectionneur de la Roja. Mais selon Le Parisien, le PSG a bien proposé un nouveau contrat à son coach, mais pas à vie. Sa proposition est valable pour un nouveau contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2030.

Vers un départ de Senny Mayulu cet été ?

Le quotidien francilien indique que si le PSG souhaite prolonger Ousmane Dembélé, encore sous contrat jusqu’en juin 2028, les négociations n’ont pas encore débuté entre les deux parties. Au sujet des négociations avec les joueurs, Dominique Sévérac, journaliste spécialiste du PSG pour Le Parisien, explique : « Les négociations, c’est une question de timing et d’agenda. On ne peut pas négocier avec tous les joueurs en même temps. Voilà pour la forme. Pour le fond, c’est une question d’argent, une revalorisation. C’est le club qui propose et après le joueur accepte ou non. S’il n’est pas d’accord, il demande plus et voit. S’il est d’accord, il prolonge. Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. C’est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n’apprécie pas qu’il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint. » Le journaliste conclut en expliquant que Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Luis Enrique vont prolonger. « C’est fait pour Ruiz, c’est en très bonne voie pour Barcola et il y a une sorte d’accord de principe pour Luis Enrique. »







