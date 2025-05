Barcola : « Maintenant, on va arriver confiant pour le prochain match »

Largement dominateur, le PSG s’est facilement imposé face au Stade de Reims et remporte la 16e Coupe de France de son histoire.

Le PSG a parfaitement débuté cette semaine ultra-importante. Opposés au Stade de Reims en finale de Coupe de France, les joueurs de Luis Enrique ont été en démonstration au Stade de France avec un large succès (3-0). Une victoire qui permet aux Rouge & Bleu de remporter la 16e Coupe de France de leur histoire. Après la rencontre, Bradley Barcola – élu homme du match avec un doublé et une passe décisive – s’est exprimé sur la victoire parisienne, au micro de France TV.

La victoire face à Reims

« C’est une très belle soirée. On a bien commencé, on a fait vite le boulot en mettant beaucoup de rythme offensivement et défensivement et ça a payé. On est très contents de la victoire. »

Ses deux buts

« Je sais que Désiré me la met souvent en profondeur donc quand je le vois avec le ballon je fais cette course. Après pour celui devant le but, c’est un très beau centre et je n’ai plus qu’à la mettre. »

La finale de Ligue des champions

« On savait qu’aujourd’hui il fallait faire le boulot pour bien se préparer pour cette finale et on l’a fait. Maintenant, on va arriver confiant pour le prochain match. On sait ce que l’on a à faire et ça va être bien. »