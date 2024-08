Barcola, Neves, buts… Les chiffres clés après PSG / MHSC

Hier soir, le PSG a surclassé Montpellier pour sa première au Parc des Princes de la saison dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue 1 (6-0). Retour en chiffres sur ce festival parisien.

Pour sa première au Parc des Princes de la saison, le PSG a offert un récital à ses supporters contre Montpellier. Les Parisiens ont fait le spectacle et offert six buts, et que de beaux buts, aux personnes présentes dans l’antre parisienne et aux téléspectateurs devant leurs télévisions. Double passeur décisif, Joao Neves a déjà offert quatre offrandes lors de ses deux premiers matches de Ligue 1 avec le PSG. Il est le premier joueur depuis qu’Opta analyse la compétition, à délivrer quatre passes décisives sur ses deux premiers matches, devançant Neymar (3). Bien servi par Ousmane Dembélé, Bradley Barcola s’est offert son premier doublé en carrière. Le numéro 29 parisien est d’ailleurs impliqué dans huit réalisations (cinq buts, trois passes décisives) lors de ses sept derniers matches avec le PSG en championnat, comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet.

A voir aussi : Pastore : « J’aime beaucoup Vitinha, Dembélé et Barcola »

Lee Kang-in aime Montpellier

Le mois d’août réussi bien au PSG. Il est en effet invaincu en Ligue 1 au mois d’août depuis 2019. « Le club de la capitale a remporté 84% de ses rencontres dans l’élite disputées durant ce mois (27/32 – 3 nuls, 2 défaites), ne faisant mieux qu’en novembre (89% – 25/28). » Dernier buteur de la rencontre, Lee Kang-in confirme que Montpellier est son adversaire préféré en France. En effet, il avait marqué lors des deux matches de la saison dernière contre les Héraultais. Cela fait donc trois réalisations en trois matches contre Montpellier. « Paris a inscrit 10 buts sur ses 2 premières rencontres de Ligue 1 2024-25, égalant son plus haut total à ce stade de la compétition (10 aussi en 2022-23) », conclut le PSG.