Barcola, Neves, Parc… Les chiffres clés après PSG / Le Havre

Hier soir, le PSG s’est largement imposé contre Le Havre lors de la treizième journée de Ligue 1 (3-0). Retour en chiffres sur ce beau succès parisien.

Après la trêve internationale, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – dans le cadre de la treizième journée. Avec ce succès contre les Havrais, les Parisiens comptent 46 victoires en 2025. Ils se rapprochent du record du club, les 48 succès lors de l’année 2017, comme le rapporte le PSG sur son site internet. Après 13 journées, le PSG affiche 30 points. C’est la cinquième saison de suite que le club de la capitale atteint ce nombre de points après 13 journées.

A lire aussi : Chevalier : « Je sais de quoi je suis capable et de ce que je peux donner au PSG »

Joao Neves dans une forme olympique

Contre Le Havre hier soir, le PSG n’a pas encaissé de but. C’est la cinquième fois lors de ses six premiers matches en championnat au Parc des Princes que cela arrive, soit une de plus que sur les 17 réceptions de Ligue 1 de la dernière campagne. Avec trois buts marqués contre Le Havre, le PSG a atteint les 200 buts inscrits sous l’ère Luis Enrique en Ligue 1 en 81 matches. « Les Parisiens ont ainsi trouvé le chemin des filets 41 fois de plus que tout autre pensionnaire de l’élite. » Buteur hier soir, Bradley Barcola a inscrit 19 buts depuis le début de la saison dernière en Ligue 1. Seul Ousmane Dembélé (23 buts) fait mieux dans les rangs parisiens. Joao Neves a lui fait trembler les filets à six reprises lors de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues. « C’est seulement une réalisation de moins que lors de ses 60 premiers matches avec le club de la capitale. » Enfin, Nuno Mendes se rapproche d’un record personnel après sa passe décisive pour Lee Kang-in. Impliqué sur quatre buts parisiens au sein de l’élite depuis le début de saison (2 buts, 2 passes), l’international portugais n’a jamais été décisif sur plus de six buts au cours d’une même campagne (lors de l’édition 2022/2023) depuis son arrivée au PSG.