Barcola, Newcastle, difficultés offensives… La conférence de presse de Luis Enrique

Ce vendredi soir, le PSG s’est imposé dans la douleur face à Auxerre dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Luis Enrique a défendu ses joueurs face à leur manque d’efficacité.

Le PSG avait la possibilité de prendre la première place de la Ligue 1 et de mettre la pression sur Lens, qui joue demain contre Marseille, avec sa rencontre de la dix-neuvième journée contre l’AJ Auxerre ce vendredi soir. Comme lors de ses derniers matches, le PSG s’est procuré plusieurs situations, mais a encore péché dans la finition. Il aura fallu attendre la 80e minute pour voir Bradley Barcola débloquer la situation et offrir une victoire très importante dans la course au titre (0-1). Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a pris la défense de son équipe sur son manque d’efficacité, a évoqué le match de Bradley Barcola avant de se projeter sur la rencontre contre Newcastle en Ligue des champions mercredi soir…

Un succès libérateur ?

« Je crois que c’est très clair, c’est un moment particulier car on avait joué trois jours avant au Portugal. On avait la possibilité de mettre la pression sur Lens, et c’est l’essentiel aujourd’hui. C’était difficile de jouer aujourd’hui. On s’est créé des occasions, mais on a manqué de confiance et de précision pour finir les occasions. Le match a été compliqué et quand on a marqué ce but, c’était très important pour nous. »

Comment j’explique ce manque de confiance devant le but ?

« Quand tu fais des meilleures choses que l’adversaire mais que tu n’es pas capable de gagner, comme ça a été le cas au Portugal, ça fait que tu as moins de confiance. Durant les 15 premières minutes, on s’est créé des occasions, mais on a raté, ils ont bien défendu. Il faut continuer, il faut travailler. Il faut améliorer cela, car le moment clé de la saison arrive en Ligue des champions et il faut mettre Lens sous pression. »

Bradley Barcola

« Je ne visais personne. Aujourd’hui, Bradley a été très bon. Il a créé de la supériorité, il a créé des occasions, il a eu l’opportunité de marquer. C’est dur d’être précis. Ce n’est pas un problème propre aux attaquants, les milieux ont eu aussi des occasions. C’est un moment où nous sommes imprécis, il faut changer ça et travailler pour être le plus précis possible pour le prochain match. »

A lire aussi : AJ Auxerre / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Est-ce que j’étais inquiet ?

« Bien sûr, à chaque fois que tu vois des joueurs qui ne sont pas précis et que tu perds des ballons que tu n’as pas l’habitude de perdre, cela rend les choses plus difficiles dans le match. Tu commences à voir que la confiance diminue. Si on avait eu autant de malchance qu’au Portugal, on aurait pu perdre ce match ! »

Comment je vais travailler pour remédier à ce problème de finition ?

« Je pense que ce n’est pas un geste technique, c’est surtout une question de confiance. Et la confiance, ce n’est pas quelque chose que tu peux acheter. La confiance vient quand tu vois que tu es capable de finir les actions. On a de la qualité à l’entraînement. Les joueurs ne sont pas des machines. Ce soir, on n’a pas été précis dans la circulation du ballon. On peut changer ça car tout le monde connaît la qualité individuelle de nos joueurs. »

Confiant pour le match contre Newcastle ?

« L’équipe a l’expérience des matchs importants, elle l’a montré ces deux dernières saisons. Je suis confiant pour mercredi, au Parc, on va faire un très bon match, chercher à dominer et à gagner. »