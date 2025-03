Barcola : « On a pris du plaisir à attaquer et à défendre ensemble »

Hier soir, le PSG s’est largement imposé contre Lille (4-1). Premier buteur du match, Bradley Barcola a souligné le très bon match de son équipe.

Quatre jours avant de défier Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG recevait Lille – au Parc des Princes – pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Dans ce choc, les joueurs de Luis Enrique ont réalisé une première mi-temps de haute voltige avec quatre buts à la clé. Le score acquis, les Parisiens ont ralenti en seconde période, très certainement en vue de la rencontre contre les Reds mercredi soir. Premier buteur de la rencontre, Bradley Barcola a encore offert une prestation de grande qualité contre les Lillois. L’international français a souligné le plaisir que prend son équipe à jouer collectivement.

« J’ai beaucoup de confiance au sein de l’équipe »

« C’était vraiment une bonne prestation. On a pris du plaisir à attaquer et à défendre ensemble. On a réussi à marquer ces quatre buts, c’est dommage qu’en deuxième mi-temps on ait un peu ralenti, il fallait en mettre encore plus. Mais dans la globalité, c’était vraiment un très bon match de l’équipe, salue Bradley Barcola au micro de PSG TV. On savait que c’était important de vraiment se concentrer sur ce match-là, pour être prêt pour le match d’après, et on l’a fait de la meilleure des manières. Sur le plan personnel, je me suis bien senti. J’étais content de marquer. J’ai beaucoup de confiance au sein de l’équipe et j’en suis très content. »