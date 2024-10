Barcola : « On a une très très bonne équipe cette année »

Bradley Barcola est l’un des meilleurs joueurs du début de saison du PSG. Meilleur buteur de Ligue 1, l’international français s’est confié sur son début de saison canon.

Arrivé au PSG durant l’été 2023 en provenance de Lyon, Bradley Barcola a mis du temps pour devenir une pièce maîtresse du onze de départ de Luis Enrique. L’ancien lyonnais a réalisé une très belle deuxième partie de saison, ce qui lui a permis d’être appelé par Didier Deschamps pour participer à l’Euro 2024. Avec le départ de Kylian Mbappé cet été, il est l’un des cadres de l’attaque du PSG. Il est le meilleur buteur de Ligue 1 avec six buts et a été élu meilleur joueur du mois de septembre de Ligue 1. Après avoir reçu cette distinction pour la première fois de sa carrière, Bradley Barcola s’est confié à PSG TV.

Le plus beau match du début de saison

« Il y a plein de matches où on a pris vraiment beaucoup de plaisir. Mais pour moi, le match le plus réussi de l’équipe, je pense que c’est contre Montpellier. On avait vraiment dominé du début à la fin du match. Ça se voyait que l’on prenait du plaisir tous ensemble. Donc, ouais, je choisirais ce match-là. »

Le trophée UNFP du joueur du mois de septembre

« C’est une très belle récompense. Je suis vraiment très fier de l’avoir. En plus, ici, à Paris. Donc, je suis vraiment très très fier. C’est une récompense qui vient avec beaucoup de travail, donc je ne peux qu’être fier. »

A voir aussi : Jean-Michel Aulas sur Bradley Barcola : « Il est formidable »

Son très bon début de saison

« Je pense que ce sont les coéquipiers. Je suis vraiment bien aidé. On a une très très bonne équipe cette année, donc je ne peux qu’être réglé. Après, comme je l’ai dit, c’est le travail, vraiment beaucoup de travail. Et ce truc-là d’avoir vraiment envie de marquer. Et voilà. Ma connexion avec mes coéquipiers ? Ça se fait naturellement. C’est vrai que l’on a déjà eu la saison dernière, mais aussi avec des nouveaux joueurs qui entrent dans l’équipe, qui se sont vite adaptés. Donc ça se fait vraiment naturellement et ça se fait très bien.«

Son lien avec Luis Enrique

« J’ai une très bonne relation avec lui. Une relation de confiance, qu’il m’a toujours donnée, même dans les moments délicats, il a été à mes côtés, à me pousser. Une phrase qu’il m’a dite ? De marquer. C’est bien de faire des passes, de faire des dribbles, mais quand on est attaquant, le plus important, c’est de marquer quand même. Donc, j’ai pris conscience de ça. »