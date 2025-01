Barcola : « On est content, on est fier de notre qualification »

Ce mercredi soir, le PSG a réalisé une très belle performance sur la pelouse de Stuttgart (1-4). Les Parisiens sont qualifiés pour les barrages de la Ligue des champions.



Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque du PSG, Bradley Barcola a brillé ce soir sur la pelouse de Stuttgart avec un but de la tête dès la sixième minute avant de délivrer une passe décisive pour Ousmane Dembélé. Après un passage à vide en fin d’année 2024, l’international français est de retour ces derniers matches, lui qui enchaîne les buts et les passes décisives. Au micro de Canal Plus, le numéro 29 du PSG est revenu sur la belle victoire parisienne et la qualification en barrage de la Ligue des champions.

« On a vraiment beaucoup travaillé tous ensemble pour arriver-là »

« On a pris conscience qu’il fallait gagner ces matches, que c’était important. On a beaucoup travaillé, on s’est remis dans la tête d’être plus efficace. On savait que c’était vraiment ce qu’il nous manquait. Depuis un petit moment, on a retrouvé cette efficacité en Ligue des champions. On est content, on est fier de notre qualification. On a vraiment beaucoup travaillé tous ensemble pour arriver-là et on est content. Un déclic pour Ousmane et moi ? Oui, c’est ça. C’est de prendre conscience qu’il faut marquer. Si on ne marque pas, on ne peut pas gagner. Donc, on s’est mis dans la tête que c’était très important, surtout pour les attaquants. Une fois que l’on a eu ce déclic, ça vient tout seul. Brest ou Monaco en barrage ? On n’est pas forcément content. On sait que cela va être deux matches difficiles. Ils ont fait un très bon parcours. On va voir sur qui on va tomber et on va essayer de faire le boulot. »